Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 123 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 123 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 123, Kartalkaya'da 110, Nemrut'ta 99, Uludağ'da 90, Ergan'da 84, Hakkari'de 57, Davraz'da 49, Zigana'da 45, Palandöken 2'de 44, Erciyes'te 33, Yıldızdağı'nda 30, Kartepe'de 26, Denizli'de 24, Ilgaz'da 17 ve Ovacık ile Sarıkamış'ta 15 santimetre ölçüldü.