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02 Nisan 2023 Pazar 15:53:00 - Güncelleme:02 Nisan 2023 Pazar 15:53:00

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 123 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kaynak: AA

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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 123 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 123, Kartalkaya'da 110, Nemrut'ta 99, Uludağ'da 90, Ergan'da 84, Hakkari'de 57, Davraz'da 49, Zigana'da 45, Palandöken 2'de 44, Erciyes'te 33, Yıldızdağı'nda 30, Kartepe'de 26, Denizli'de 24, Ilgaz'da 17 ve Ovacık ile Sarıkamış'ta 15 santimetre ölçüldü.

Etiketler : kayak merkezleri kar kalınlığı palandöken

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