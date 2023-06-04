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04 Haziran 2023 Pazar 15:30:00 - Güncelleme:04 Haziran 2023 Pazar 15:30:00

Karların eridiği Palandöken renklendi

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Palandöken'in zirveleri, karlı görüntüleriyle haziran ayında da dikkati çekiyor.

Erzurum'da kış aylarında yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Palandöken'in zirveleri, karlı görüntüleriyle haziran ayında da dikkati çekiyor. Yılın büyük bölümü beyaz örtüyle kaplanan kentte, havaların ısınmasıyla dağ etekleri ve ovalarda bahar renkleri görülmeye başlandı. Karın erimesiyle ortaya çıkan çiçeklerin sarı, mor, mavi ve pembe tonları, akarsu ve mendereslerin geçtiği güzergahlarda güzel görüntüler oluşturdu.

Etiketler : erzurum kar palandöken turist
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