VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere müsaade edilmeyecek"
AFAD'dan depremden etkilenen illerin acil yardım ödeneklerine ilişkin açıklama
Hatay'da afetzedelere su dağıtımı aralıksız sürüyor
Papağan dostuyla enkazda tanıştılar
Depremzede çocukların dünyasını renklendiriyor
İznik Gölü kuruyor! Çekilme korkutucu boyuta ulaştı
Mucize adası Bali'yi seviyoruz
Şanlıurfa'da 6 katlı bina yıkıldı!
Hayallere sanatsal dokunuş
Hürrem Erman bana babalık yaptı
iPhone 15'te butonlar dokunmatik olacak
Sahiplerine kavuşacakları günü bekliyorlar
İki ülkenin iyilik elçisi
Oscar dağıtacaklar
Tom Sizemore hayatını kaybetti
Billie Eilish: Sosyal medya kullanmıyorum
Keyfi yok
Gün birlik olma günü
Hırkanın geliri depremzedelere
1 milyon seyirciyle komedi rekoru
Gelişmiş ülkelerin 100 milyar dolarlık iklim finansmanı sözünü hatırlattı
Yunanistan'dan deprem bölgesi için yardımlar sürüyor
Bursaspor-Amedspor maçında açılan pankartlara ilişkin açıklama
Pakistan'da polis eski Başbakan Han'ı gözaltına almak için evine gitti
04 Mart 2023 Cumartesi 16:45:00 - Güncelleme:04 Mart 2023 Cumartesi 16:45:00

Kapadokya'yı geçen ay 99 binden fazla turist gezdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültür turizminde önemli merkezlerden Kapadokya bölgesini geçen ay 99 bin 389 turistin ziyaret ettiği bildirildi.

Nevşehir Valiliği, şubat ayında bölgedeki müze ve ören yerlerini ziyaret eden turist rakamlarını paylaştı.

Açıklamaya göre, geçen ay müze ve ören yerlerini 34 bin 185'i müze kartlı olmak üzere 99 bin 389 kişi gezdi.

Göreme Açık Hava Müzesi 30 bin 164 kişi ile en çok ziyaret edilen turizm merkezlerinin başında yer alırken, Zelve Ören Yerini 26 bin 112, Derinkuyu Yeraltı Şehrini 14 bin 357, Kaymaklı Yeraltı Şehrini 13 bin 494 turist gezdi.

Bölgeyi, geçen yılın aynı ayında 83 bin 432 turist ziyaret etmişti.

Etiketler : kapadokya turist nevşehir göreme açık hava müzesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX