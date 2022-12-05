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Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini 11 ayda 4 milyona yakın turist gezdi
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05 Aralık 2022 Pazartesi 17:12:00 - Güncelleme:05 Aralık 2022 Pazartesi 17:12:00

Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini 11 ayda 4 milyona yakın turist gezdi

Kaynak: AA

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Kapadokya'daki müze ve ören yerlerine bu yılın ocak-kasım döneminde, 3 milyon 970 bin 909 ziyaretçi giriş yaptı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen Kapadokya'da, turizmde yaşanan hareketlilik ziyaretçi sayısına da yansıdı.

Geçen yılın 11 aylık döneminde 2 milyon 160 bin 483 ziyaretçi ağırlayan müze ve ören yerleri, bu yılın ocak-kasım döneminde yüzde 83 artışla 3 milyon 970 bin 909 ziyaretçiye ulaştı.

Nevşehir Valiliği tarafından, bölgedeki müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayılarına ilişkin yapılan paylaşıma göre, ağustos ayı 652 bin 921 ziyaretçi ile en yoğun ay oldu.

Müze ve ören yerlerini ocakta 88 bin 677, şubatta 83 bin 432, martta 133 bin 166, nisanda 247 bin 459, mayısta 477 bin 757, haziranda 381 bin 761, temmuzda 479 bin 860, ağustosta 652 bin 921, eylül 571 bin 960, ekimde 510 bin 947, kasımda ise 342 bin 969 turist gezdi.

Göreme Açık Hava Müzesi, 11 ayda 1 milyon 4 bin 666 ziyaretçi ile en çok ilgi gören turizm merkezi oldu.

Göreme Açık Hava Müzesi'nde yabancı konuklara bölgeyi anlatan turist rehberi Elif Durdu, AA muhabirine, bölgede turizmin 12 ay boyunca devam ettiğini, farklı değerleri barındırması açısından bölgenin yerli ve yabancı turistlerden ilgi gördüğünü belirtti.

Kovid-19 ile mücadele sürecinde seyahat edemeyen insanların bu yıl turizmde hareketliliği artırdığını ifade eden Durdu, "Kapadokya, hem tarih hem doğa olarak her mevsim farklı bir güzelliği olan bir coğrafya. Dünyanın her yerinden ziyaretçiler var." dedi.

Bölgeyi gezen turistlere eşlik eden turist rehberi Ufukcan Atçeken ise Kapadokya'nın özellikle Batı dünyası açısından önemli bir turizm merkezi olduğunu, dünyanın farklı coğrafyalarından turistlerin ağırlandığını söyledi.

Sıcak hava balon turlarının da bölgenin tercih edilirliğini artırdığını vurgulayan Atçeken, "Kapadokya'nın bu kadar turist almasının sebebi farklı bir doğal güzelliğinin olması. Başka bir volkanik alana gittiğinizde bu yapıları göremezsiniz. Bölgenin turistler açısından temel çekiciliği peribacaları ve kiliselerdir." dedi.

Etiketler : kapadokya müze ören yerleri turist turizm
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