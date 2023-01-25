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25 Ocak 2023 Çarşamba 16:45:00 - Güncelleme:25 Ocak 2023 Çarşamba 16:45:00

Kapadokya'da turizme açılacak Manastır Vadisi'ndeki çalışmalar sürüyor

Kaynak: AA

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Kapadokya bölgesinde turizmin daha geniş alana yayılması amacıyla Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyündeki Manastır Vadisi'nde yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünce "En iyi kırsal turizm destinasyonu" seçilen Mustafapaşa köyü ve çevresinde, Nevşehir Valiliğince geçen yıl başlatılan "Manastır Vadisi Düzenleme Projesi" kapsamında restorasyon ve düzenleme çalışmaları sürüyor.

Konya Ovası Projesi ve Ahiler Kalkınma Ajansı desteğiyle yapılan yürüyüş yolları, tarihi aşevi, manastır ve kiliseler, çalışmaların tamamlanmasıyla yerli ile yabancı turistlerin ziyaretine açılacak.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kapadokya'nın yeni bir turizm destinasyonuna kavuşmasına sayılı günler kaldığını belirtti.

Alanın ziyarete açılmasıyla bölgeye gelen turist sayısı ve konaklama gün sayısının artacağına inandıklarını dile getiren Duru, şunları söyledi:

"15 milyon liralık bütçe ile 5 kilise, çeşme, aşevi, satış mağazası ve daha önce köy çarşısı olarak kullanılan yerlerin turizme kazandırılması açısından yapılan çalışmaların yüzde yetmişlik bölümü tamamlandı. Kapadokya'ya yeni bir turizm alanı kazandırıyoruz. Yaklaşık 20 bin metrekarelik alanı kapsayan Manastır Vadisi'ndeki çalışmalar tamamlandığında bölgeye gelen turistlerin konaklama süreleri daha da uzayacak. Tüm paydaşlarımızla projenin 2023 yılında tamamlanmasını planlıyoruz. Manastır Vadisi'ni bölge turizmine kazandırıp, yılda 100 bin turistin bu vadiyi gezmesini hedefliyoruz."

Etiketler : kapadokya turizm manastır vadisi turist
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