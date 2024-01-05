Kapadokya rekor kırdı

UNESCO Dünya Doğal Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerinin 2023 yılında, 4 milyon 826 bin 662 yerli ve yabancı turist ziyaret edilmesiyle tüm zamanların rekoru kırıldı.

Kapadokya bölgesinde, Hacı Bektaş Veli Müzesi 1 milyon 196 bin 240 kişi ziyaretçi ile en çok ziyaret edilen müze oldu. Kapadokya bölgesini 2020'de 992 bin 620, 2021'de 2 milyon 285 bin 895, 2022 yılında ise 4 milyon 192 bin 70 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.