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05 Ocak 2024 Cuma 07:28:00 - Güncelleme:05 Ocak 2024 Cuma 07:28:00

Kapadokya rekor kırdı

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Kapadokya yer alan müze ve ören yerlerinin 2023 yılında, 4 milyon 826 bin 662 yerli ve yabancı turist ziyaret edilmesiyle tüm zamanların rekoru kırıldı.

UNESCO Dünya Doğal Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerinin 2023 yılında, 4 milyon 826 bin 662 yerli ve yabancı turist ziyaret edilmesiyle tüm zamanların rekoru kırıldı.

Kapadokya bölgesinde, Hacı Bektaş Veli Müzesi 1 milyon 196 bin 240 kişi ziyaretçi ile en çok ziyaret edilen müze oldu. Kapadokya bölgesini 2020'de 992 bin 620, 2021'de 2 milyon 285 bin 895, 2022 yılında ise 4 milyon 192 bin 70 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.

Etiketler : kapadokya turizm turist ziyaretçi
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