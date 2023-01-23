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23 Ocak 2023 Pazartesi 14:15:00 - Güncelleme:23 Ocak 2023 Pazartesi 14:15:00

Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu yolcuların beğenisini kazandı

Kaynak: AA

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Hizmet vermeye bu sabah başlayan Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu, yolcuların beğenisini kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açılışın ardından Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu bugün sabah 06.00'da kullanıma açıldı.

Bir ay boyunca ücretsiz hizmet verecek hatta ilk seferler yoğun ilgi gördü.

Metro hattını ilk kez kullanan yolcular düşüncelerini anlattı.

Kağıthane'den metroya binerek havalimanına eşini karşılamak için gelen Selami Arat, metrodan çok memnun kaldığını belirterek "Çok güzel bir metro olmuş. Eşimi karşılayacağım. Eşimi alarak metroyla geri döneceğiz. Daha önce özel arabayla buraya geliyorduk. Metroyla arabadan daha hızlı geldik. Vesile olanlardan Allah razı olsun." dedi.

Yeni açılan metro hattı ile İstanbul Havalimanı'nı gezmeye geldiğini söyleyen Zeki Doğan, "Çok güzel olmuş. Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a uzun ömürler versin. Metroyu çok güzel buldum. Bundan iyisi olamaz." şeklinde konuştu.

Süleyman Öztürk de metroda her şeyi dört dörtlük bulduğunu dile getirerek "Konfor çok güzel. Gayet hızlı bir şekilde havalimanına ulaştık. Daha önce özel aracımla buraya gelmiştim şimdi böyle bir imkanın olması çok güzel bir şey. 90 kilometre yolu 1-2 saatte geliyorsun ama şu anda buraya yarım saatte gelme şansım var." ifadesini kullandı.

Suat Yazıcı da metroyu güzel bulduğunu ve çok hızlı bir yolculuk yaptığını ifade ederek "Turist rehberi olduğum için havalimanına sürekli yolcularım için gelip gidiyorum. En çok transferi kullananlardan biri benim. Şimdi havalimanına ulaşmam çok kolaylaştı. Metronun içini çok güzel buldum. Sanki bir metro istasyonuna değil de pahalı bir restorana ya da otele giriyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Duraklarda tuvalet de var. Çok lüks olmuş. Hepimize hayırlı olsun." dedi.

Samsun'dan İstanbul Havalimanı'na gelen Betül Süer ilk kez metroyu kullanacağını belirterek şunları kaydetti:

"Çocuklarım burada üniversitede okuyorlar. Ben de bir öğretmenim sık sık onların yanına geliyorum. Daha önce belediyenin ve diğer firmanın otobüslerini kullanıyordum. Halıcıoğlu'na gideceğim. Bu nedenle Kağıthane metrosu benim çok yararıma olan bir durak oldu. İlk kez deneyeceğim. Çok mutlu oldum. Yüküm ağırdı. Bu metro işimi çok kolaylaştıracak hem süre olarak hem de yükümle transfer olmak için."

Etiketler : recep tayyip erdoğan kağıthane istanbul havalimanı metrosu yolcu
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