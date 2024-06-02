İzmir hem tarihi dokusu hem de doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.

Şehir hayatından uzaklaşmak denizin ve yeşilin eşsiz güzellikteki büyüsüne kapılıp gitmek isteyenler için İzmir'in köyleri en doğru tercih.

Sizler için derlediğimiz İzmir'in en güzel 7 köyü;

1.Germiyan Köyü, Çeşme

İzmir'in Çeşme ilçesinde yer alan Germiyan Köyü, eski köy geleneklerini ve ortamını hala koruyan sakin ve huzurlu bir atmosfere sahip.

2. Bademler Köyü, Urla

İzmir'in 38 km batısında yer alan Bademler Köyü, eski yerleşim yerlerinden birisi.

Ülkemizde tiyatrosu olan ilk ve tek köy olan Bademler, tiyatro sevgisini öğretmen olarak atanan Mustafa Anarat sayesinde kazanıyor.

3. Şirince Köyü, Selçuk

İzmir

'in Selçuk ilçesine bağlı olan Şirince Köyü, mimarisi ve sokakları ile dikkat çekiyor.

Dar taş yollarında yürüyüş yaparken adeta nostaljik bir yolculuğa çıkıyorsunuz.

4. Saip Köyü, Karaburun

İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan Saip Köyü, tarihi geçmişi çok eski yıllara uzanıyor. Sahip olduğu iskele nedeniyle de eskiden çok önemli bir ticaret merkeziydi.

5. Barbaros Köyü, Urla

İzmir'in en sakin ve huzurlu köylerinden birisi.

Kadın emeğine sahip çıkan ve koruyan bir yer olmasıyla bilinen bu sakin köyde gezerken, kadınların işlettiği ev lokantalarına ve el işi dükkanlarına sık sık denk geliyorsunuz.

6. Kösedere Köyü, Karaburun

Sahile 3 kilometre uzaklıkta yer alan Kösedere Köyü, Karaburun İlçesi'nin en büyük köylerinden biri.

7. Birgi Köyü, Ödemiş

Antik çağlardan beri, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Birgi Köyü, tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.