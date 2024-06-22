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İstek değil, ihtiyaç! Tatil bavulunda mutlaka olması gerekenler...
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22 Haziran 2024 Cumartesi 11:41:00 - Güncelleme:22 Haziran 2024 Cumartesi 11:41:00

İstek değil, ihtiyaç! Tatil bavulunda mutlaka olması gerekenler...

Kaynak: GUNES.COM

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Tatile gitmektense bavul hazırlamanın daha zevkli olduğunu kabul edelim. Tatil bavulu hazırlamak kimi için zevk, kimi için zaman kaybı olabilir. Seyahat sırasında, acil durumda, tatil bavuluna eklenmesi gereken malzemeler haberimizde…

Özenle hazırlanmış bir tatil bavulu, en iyi tatilden daha güzeldir. Tatil bavulunu hazırlama aşaması çok önemlidir. Kötü hazırlanan bir tatil bavulu, seyahatin kötü geçmesine, iyi hazırlanan bir tatil bavulu ise tatilin iyi geçmesine sebep olur. Peki tatil bavuluna konulması gerekenler neler? Nasıl tatil bavulu hazırlarız? İşte detaylar...

Öncelikle tatil bavulunuzun sağlam olduğunu kontrol edin. Bavulun içine konulan her şeyin iyi paketlenmiş, sağlam olduğuna dikkat edin. Kısa tatiller için çok eşya almamaya dikkat edin. Tatil bavuluna kesinlikle konulması gereken eşyalarınızı koyabilirsiniz.

Tatile Giderken Kesinlikle Bavula Konulması Gerekenler

Belgeleriniz

Kimlik, pasaport vs belgeler en çok lazım olan şeylerdir. Otele girdiğiniz andan çıktığımız ana kadar işe yarayan bu özel belgeleri sakın yanınızdan ayırmayın!

Kıyafet-Ayakkabı-Çanta

Kıyafet seçimi yaparken günden güne giyeceklerinizi planlayarak kombin yapın. Kıyafet almak için değil de, tatile uygun kıyafet almanız gerektiğini unutmayın. Ayakkabı tercihinizi konforunuzu hesap ederek seçin. Kombinlerinize uygun çantaları da bavula koymayı unutmayın.

İlaçlar

Herhangi bir acil durumda alacağınız ilaçlar hayat kurtarabilir. Sargı bezi, ağrı kesici, tentürdiyot gibi malzemeleri bavulunuzdan eksik etmeyin.

Güneş gözlüğü-Lens

Tatil dendiğinde akla ilk gelen güneş gözlüğü oluyor. Lens kutunuzu solüsyonunuzu ve güneş gözlüğünüzü almayı ihmal etmeyin.

Kişisel bakım malzemeleri

Diş fırçanızı, yüz yıkama jelinizi, deodorantınızı almayı ihmal etmeyin. Şampuan saç kremi veya maskesini ihtiyaca göre ekleyebilirsiniz.

Etiketler : tatil bavulu seyahat malzemeleri acil durum eşyaları
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