İstanbul'da müze kart ile gezilecek 4 yer

· Galata Kulesi

İstanbul'un siluetini oluşturan en değerli yapılardan birisi olan Galata Kulesi, Bizans İmparatoru Justinianos tarafından MS 507 - 508 yıllarında inşa ediliyor. Dünyanın en eski kuleleri arasında yer alan Galata Kulesi, 2013 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edildi.

Her gün açık olan kuleyi müze kart ile ücretsiz ziyaret edebilirsiniz.

· Dolmabahçe Sarayı

Sultan Abdülmecid döneminde kullanışsız hale gelen Beşiktaş Sahil Sarayı yıktırılarak yerine Dolmabahçe Sarayı yaptırılıyor.

Sarayda, 1856 yılından itibaren sırasıyla; Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz, Sultan V. Murad, Sultan II. Abdülhamid, Sultan V. Mehmed Reşad ve Sultan VI. Mehmed Vahideddin olmak üzere 6 padişah ile son Halife Abdülmecid yaşamıştır.

Selamlık bölümü hariç diğer bölümleri müze kart ile ücretsiz ziyaret edebilirsiniz.

· Topkapı Sarayı

İstanbul'un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından yaptırılmış ve kendisinden sonra gelen padişahlar tarafından ekletilen ilave yapılarla günümüzdeki halini almıştır.

İstanbul Boğazı ve Haliç arasında kalan tarihi İstanbul Yarımadası'nda bulunan Topkapı Sarayı'nı Harem ve Aya İrini bölümleri hariç müze kart ile ücretsiz ziyaret edebilirsiniz.

· İstanbul Arkeoloji Müzesi

İstanbul Arkeoloji Müzesi, 1869 yılında 'Müze-i Hümayun' yani İmparatorluk Müzesi olarak kuruluyor. Ülkemizdeki ilk müzecilik çalışmalarını bünyesinde toplayan yerdir.

Anıtsal yapısı ve cephe süslemeleriyle dikkat çeken müzeyi, müze kart ile ücretsiz ziyaret edebilirsiniz.