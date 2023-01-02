İstanbul'da hava ulaşımına sis engeli
Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor. Sis nedeniyle hava ulaşımında da aksamalar yaşanıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş gerçekleştiremeyen 22 uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sis nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nın sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:
"Sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle, 5:45 itibari ile pist önce iniş sonra 6:20'de kalkış trafiğine kapatılmıştır. 7:20'de kalkışlar kontrollü bir şekilde başlamış, inişler halen yedek meydanlara divert etmektedir. Saat 10:00'da operasyonun normalleşmesi beklenmektedir."
Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş gerçekleştiremeyen 22 uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.