VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Su endişesi tüm yurda yayıldı
50 bin yıl sonra yeniden geliyor!
Ege Denizi'nde deprem
Grip salgınının yaşandığı Avrupa'da ilaç temininde sıkıntılar baş gösteriyor
Emtia piyasasında yılın son haftasında genel olarak pozitif bir seyir izlendi
Kamu görevlileri emeklilik belgelerini Hizmet Takip Programı üzerinden gönderebilecek
02 Ocak 2023 Pazartesi 09:35:00 - Güncelleme:02 Ocak 2023 Pazartesi 09:35:00

İstanbul'da hava ulaşımına sis engeli

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor. Sis nedeniyle hava ulaşımında da aksamalar yaşanıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş gerçekleştiremeyen 22 uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sis nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

"Sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle, 5:45 itibari ile pist önce iniş sonra 6:20'de kalkış trafiğine kapatılmıştır. 7:20'de kalkışlar kontrollü bir şekilde başlamış, inişler halen yedek meydanlara divert etmektedir. Saat 10:00'da operasyonun normalleşmesi beklenmektedir."

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş gerçekleştiremeyen 22 uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

Etiketler : sabiha gökçen havalimanı istanbul hava ulaşımı sis
Özel fotoğrafçı tuttu

Özel fotoğrafçı tuttu
Leylekler mevsimleri şaşırdı

Leylekler mevsimleri şaşırdı
Zeytin Ağacı buluşması

Zeytin Ağacı buluşması
Şarkılar çabuk tüketiliyor

Şarkılar çabuk tüketiliyor
Zeynep'in yerine Yalın

Zeynep'in yerine Yalın
Eski eşe konuşmama kararı

Eski eşe konuşmama kararı
15'inci yaşa merhaba

15'inci yaşa merhaba
2022'de 55 konser!

2022'de 55 konser!
İşin Aslı VIP

İşin Aslı VIP

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX