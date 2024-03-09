VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
CHP/DEM/Kandil uzlaşısına övgüler dizen teröristbaşlarından alçak çağrı!
Ramazan öncesinde SYDV'lere 837,3 milyon lira kaynak aktarıldı
İstanbul'a yeni metro hattı! "Yarın açıyoruz"
Bartın'da işçi servislerinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Seçil Erzan'la yüzleşen Arda Turan: Paramı versin de isterse çıksın
Hernandez, uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulundu
09 Mart 2024 Cumartesi 10:33:00 - Güncelleme:09 Mart 2024 Cumartesi 10:33:00

İstanbul'a yeni metro hattı! Bakan Uraloğlu: Yarın açıyoruz

ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yarın Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro hattımızı açtığımızda, İstanbul'a bakanlığımızın kazandırdığı raylı sistem hatlarının uzunluğu 147,7 km, İstanbul'un toplam raylı sistem ağı ise 348 km'ye ulaşmış olacaktır." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'na ilişkin Bakırköy Sahil İstasyonu'nda açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Yarın Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro hattımızı açtığımızda, İstanbul'a bakanlığımızın kazandırdığı raylı sistem hatlarının uzunluğu 147,7 km, İstanbul'un toplam raylı sistem ağı ise 348 km'ye ulaşmış olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, "Kayaşehir'den yola çıkan yolcular, Kirazlı'da son bulan bir yolculuk yerine Bakırköy'e kadar tek trenle seyahat edebileceklerdir." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : abdulkadir uraloğlu bakırköy kirazlı metro
‘Gidemem'e yeni yorum

‘Gidemem'e yeni yorum
Salatayla zayıflıyor

Salatayla zayıflıyor
Umut'un hikayesi şimdi başlıyor… Taş Kağıt Makas'ın Umut'u Ekin Koç yeni dizi için konuştu

Umut'un hikayesi şimdi başlıyor… Taş Kağıt Makas'ın Umut'u Ekin Koç yeni dizi için konuştu
Taş Kağıt Makas nefes kesiyor!

Taş Kağıt Makas nefes kesiyor!
Bu dizi çok konuşulacak!

Bu dizi çok konuşulacak!
Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı

Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı
Baba oğulun hikayesi Türkiye'yi ağlatacak! Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor

Baba oğulun hikayesi Türkiye'yi ağlatacak! Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor
Artık gençler çalışsın

Artık gençler çalışsın
Dert ortağı Çağatay

Dert ortağı Çağatay

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX