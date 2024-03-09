İstanbul'a yeni metro hattı! "Yarın açıyoruz"

İstanbul'a yeni metro hattı! Bakan Uraloğlu: Yarın açıyoruz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yarın Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro hattımızı açtığımızda, İstanbul'a bakanlığımızın kazandırdığı raylı sistem hatlarının uzunluğu 147,7 km, İstanbul'un toplam raylı sistem ağı ise 348 km'ye ulaşmış olacaktır." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'na ilişkin Bakırköy Sahil İstasyonu'nda açıklamalarda bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Yarın Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro hattımızı açtığımızda, İstanbul'a bakanlığımızın kazandırdığı raylı sistem hatlarının uzunluğu 147,7 km, İstanbul'un toplam raylı sistem ağı ise 348 km'ye ulaşmış olacaktır." ifadelerini kullandı.
#CANLI Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (@a_uraloglu): Kayaşehir'den yola çıkan yolcular, Kirazlı'da son bulan bir yolculuk yerine Bakırköy'e kadar tek trenle seyahat edebileceklerdir. pic.twitter.com/ooKFeinALI— 24 TV (@yirmidorttv) March 9, 2024
Bakan Uraloğlu, "Kayaşehir'den yola çıkan yolcular, Kirazlı'da son bulan bir yolculuk yerine Bakırköy'e kadar tek trenle seyahat edebileceklerdir." dedi.
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