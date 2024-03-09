İstanbul'a yeni metro hattı! "Yarın açıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'na ilişkin Bakırköy Sahil İstasyonu'nda açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Yarın Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro hattımızı açtığımızda, İstanbul'a bakanlığımızın kazandırdığı raylı sistem hatlarının uzunluğu 147,7 km, İstanbul'un toplam raylı sistem ağı ise 348 km'ye ulaşmış olacaktır." ifadelerini kullandı.

#CANLI Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (@a_uraloglu): Kayaşehir'den yola çıkan yolcular, Kirazlı'da son bulan bir yolculuk yerine Bakırköy'e kadar tek trenle seyahat edebileceklerdir. pic.twitter.com/ooKFeinALI — 24 TV (@yirmidorttv) March 9, 2024

Bakan Uraloğlu, "Kayaşehir'den yola çıkan yolcular, Kirazlı'da son bulan bir yolculuk yerine Bakırköy'e kadar tek trenle seyahat edebileceklerdir." dedi.

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