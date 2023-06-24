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24 Haziran 2023 Cumartesi 16:15:00 - Güncelleme:24 Haziran 2023 Cumartesi 16:15:00

İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı yoğunluğu devam ediyor

Kaynak: AA

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İstanbul Havalimanı'nın bugün 1510 uçuş ile 251 bin 737 yolcuya ev sahipliği yapması bekleniyor.

Yaz sezonunun başlangıcının bu yıl Kurban Bayramı tatili ve hacca gidişlerle birleşmesi nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yaşanan yoğunluk sürüyor.

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenler dün sabah erken saatlerden bu yana İstanbul Havalimanı'nda hareketliliğe neden oldu.

Kurban Bayramı'nı İstanbul dışında geçirmek isteyenler bugün de sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na geldi.

Yolcular, ilk olarak terminal binası girişindeki x-ray kontrol noktalarında kuyruk oluşturdu.

Yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için önlem alan İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri, havalimanı girişinde ve terminalde yolcuları yönlendirdi.

Güvenlik kontrolünün ardından terminale gelen yolcular, bilet ile valiz işlemleri için iç ve dış hat kontuarlarında sıraya girdi. Özellikle iç hatlar kontuarlarında uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

Polis ekipleri, Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki pasaport bankolarını açık tutarak, yoğunluğun oluşmasını önlemeye çalıştı.

İGA, THY ve TGS ekipleri, yolcuları uçuşlarına yetiştirmek için yoğun çaba harcadı.

Yoğunluğun yaşandığı İstanbul Havalimanı'nın bugün, 1510 uçuş ile 251 bin 737 yolcuya ev sahipliği yapması bekleniyor.

Yarın ise 1583 uçuş ile 254 bin 559 yolcunun seyahat etmesi planlanıyor.

HAVA YOLU ŞİRKETLERDEN EK SEFERLER

Bayram tatilinde oluşacak yoğunluğu dikkate alan hava yolu şirketleri de mevcut uçuşlarının yarı sıra çok ek sefer planladı.

THY bu kapsamda bayram tatili süresince 204, Pegasus Hava Yolları ise 86 ek sefer düzenleyecek.

Etiketler : istanbul havalimanı kurban bayramı tatil
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