İstanbul Havalimanı'na "Dünya Havalimanları 2023"ten iki ödül

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, daha önce de birçok kez ödüle layık görülen İGA İstanbul Havalimanı, "Dünyanın En İyi 10 Havalimanı" listesinde de sekizinci sıradan altıncı sıraya yükseldi.

Dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden biri olan İGA İstanbul Havalimanı, 15 Mart 2023'te Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Passenger Terminal EXPO'da Skytrax'in organize ettiği "Dünya Havalimanları Ödülleri 2023"te, havayolu kullanıcılarının oylarıyla "Güney Avrupa'nın En İyi Havalimanı" ve "Dünyanın En Aile Dostu Havalimanı" ödülüne de layık görüldü.

İGA İstanbul Havalimanı ayrıca 60 milyon üzeri yolcu kategorisinde ise "Dünyanın En İyi Havalimanı" oldu.

"İSTANBUL HAVALİMANI'NIN MÜŞTERİLERİ TARAFINDAN LİDER BİR HAVALİMANI OLARAK TANINMASI SEVİNDİRİCİ"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Skytrax CEO'su Edward Plaisted, iki ayrı ödüle layık görülen İstanbul Havalimanı'nı başarısı dolayısıyla tebrik ederek, "Geçtiğimiz birkaç yıl, dünya çapındaki havalimanları için son derece zorlu geçti. Kovid-19 pandemisinden uzaklaşırken, yolcu sayılarının normale dönmesi ve İGA İstanbul Havalimanı'nın müşterileri tarafından lider bir havalimanı olarak tanınması sevindirici." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL HAVALİMANI 2022'DE DE ÜÇ ÖDÜL ALMIŞTI

Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından 1989 yılında kurulan Londra merkezli havacılık enstitüsü Skytrax'ın 2000 yılından bu yana düzenlediği ödüllerde, "5 Yıldızlı Havalimanı" olarak 2020 ve 2022'de tescil edilen İGA İstanbul Havalimanı, ayrıca 2022 World Airport Awards ödüllerinde 550 havalimanını geride bırakarak üç ödülün sahibi olmuştu.