İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın zirvesinde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 17-23 Haziran döneminde günlük ortalama 1520 uçuş sayısıyla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğunu ifade etti.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'na göre Türkiye'nin de söz konusu dönemde ülke bazında günlük ortalama 3 bin 894 uçuşla 6'ncı sırada yer aldığını belirtti.

"SÖZ SAHİBİ ÜLKE OLMA YOLUNDA BÜYÜK MESAFELER ALDIK"



Bakan Uraloğlu, "Ulaştırma alanında yaptığımız yatırımlar sayesinde Avrupa ve dünyada söz sahibi ülke olma yolunda çok büyük mesafeler aldık" diye konuştu.