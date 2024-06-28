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28 Haziran 2024 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:28 Haziran 2024 Cuma 09:00:00

İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın zirvesinde

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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İstanbul Havalimanı, 17-23 Haziran döneminde günlük ortalama 1520 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olurken ülke bazında da günlük ortalama 3 bin 894 uçuşla 6'ncı sırada yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 17-23 Haziran döneminde günlük ortalama 1520 uçuş sayısıyla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğunu ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'na göre Türkiye'nin de söz konusu dönemde ülke bazında günlük ortalama 3 bin 894 uçuşla 6'ncı sırada yer aldığını belirtti.

"SÖZ SAHİBİ ÜLKE OLMA YOLUNDA BÜYÜK MESAFELER ALDIK"

Bakan Uraloğlu, "Ulaştırma alanında yaptığımız yatırımlar sayesinde Avrupa ve dünyada söz sahibi ülke olma yolunda çok büyük mesafeler aldık" diye konuştu.

Etiketler : havacılık istanbul havalimanı ulaştırma türkiye
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