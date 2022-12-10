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10 Aralık 2022 Cumartesi 10:58:00 - Güncelleme:10 Aralık 2022 Cumartesi 10:58:00

İstanbul Havalimanı yılın 11 ayında Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu

Kaynak: AA

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Yılın 11 ayında 59 milyondan fazla yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı, Avrupa'daki liderliğini sürdürdü.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatının (EUROCONTROL) 1 Ocak-6 Aralık dönemini içeren raporuna göre, Avrupa genelinde günlük 25 bin 569 uçuş gerçekleştirilirken bu rakam salgın dönemi öncesini ifade eden 2019'un yüzde 83,1'i oldu.

İGA'nın işlettiği İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 206 uçuş ile 11 ayda Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı'nı bin 147 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı, bin 120 uçuşla Paris Charles De Gaulle Havalimanı ve bin 54 uçuşla Frankfurt Havalimanı takip eti. Londra Heathrow Havalimanı ise bin 38 uçuşla beşinci sırada yer aldı.

Antalya Havalimanı ise günlük ortalama 545 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun 19'uncu havalimanı oldu.

Öte yandan THY de günlük bin 249 uçuşla Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştiren havayolları arasında üçüncü, bayrak taşıyıcı havayolları arasında ilk sıradaki yerini korudu.

Bu yılın 11 ayında iç hatlarda 100 bin 950, dış hatlarda 287 bin 511 olmak üzere toplamda 388 bin 461 uçak trafiğinin gerçekleştiği İstanbul Havalimanı, bu yıl 59 milyondan fazla yolcu da ağırladı.

Etiketler : istanbul havalimanı yolcu antalya havalimanı thy
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