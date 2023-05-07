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07 Mayıs 2023 Pazar 08:15:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2023 Pazar 08:15:00

İstanbul Havalimanı günde 1446 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu

Kaynak: AA

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İstanbul Havalimanı, 26 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında günlük ortalama 1446 uçuşla birinci sırada yer aldı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı (EUROCONTROL) 26 Nisan-2 Mayıs tarihlerine ilişkin Hava Trafik Operasyonları Raporu'nu yayımladı.

Buna göre, İGA'nın işlettiği İstanbul Havalimanı, söz konusu dönemde Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında günlük ortalama 1446 uçuşla birinci oldu.

İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1314 uçuşla Amsterdam, 1272 uçuşla Londra Heathrow, 1245 uçuşla Paris-Charles de Gaulle ve 1194 uçuşla Frankfurt takip etti.

Avrupa genelinde günlük 28 bin 204 uçuş gerçekleştirilirken, bu rakam Kovid-19 salgını öncesini ifade eden 2019 seviyesinin yüzde 92'sine denk geldi.

İstanbul Havalimanı ve İspanya'nın en büyük adası olan Mayorka'ya hizmet veren Palma de Mallorca Havalimanı 2023'te ilk 10 arasında 2019 seviyelerini geçen iki havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı, günlük uçuş sayısını 2019'a göre yüzde 21 ve 2022'ye göre ise yüzde 24 artırarak yine birinci sırada yer aldı.

Öte yandan THY de günlük 1521 uçuşla Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştiren havayolları arasında üçüncü sırada yer aldı.

Etiketler : istanbul havalimanı avrupa havalimanı uçuş
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