İstanbul Havalimanı geçen ay Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı geçen ay Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

EUROCONTROL tarafından geçen aya ait "Hava Trafik Operasyonları Raporu" yayınlandı.

Buna göre Türkiye şubat ayında günlük ortalama 2 bin 384 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanının günlük ortalama 1269 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı olarak gösterildiği raporda, İstanbul Havalimanını sırasıyla 1168 uçuşla Londra Heathrow Havalimanı, 1115 uçuşla Paris Charles de Gaulle Havalimanı, 1051 uçuşla Amsterdam Havalimanı, 996 uçuşla Madrid Havalimanı izledi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı da günlük ortalama 538 uçuşla Avrupa'daki en yoğun 14. havalimanı oldu.