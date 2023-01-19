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19 Ocak 2023 Perşembe 11:50:00 - Güncelleme:19 Ocak 2023 Perşembe 11:50:00

İstanbul Havalimanı dünyanın "bağlantısı en fazla" havalimanlarından biri oldu

Kaynak: AA

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Havacılık sektörüne ilişkin araştırmalara imza atan Cirium'un verilerine göre İstanbul Havalimanı, dünyanın "bağlantısı en fazla" havalimanları arasında ikinci sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, Cirium'un "Dünyanın Bağlantısı En Fazla Havalimanları" listesi yayımlandı.

Lufthansa'nın Almanya'da bulunan ana merkezi Frankfurt Havalimanı, 330 destinasyona bağlantısıyla listenin ilk sırasında yer aldı.

İGA İstanbul Havalimanı, 309 destinasyona ulaşım imkanı sağlayarak Frankfurt Havalimanı'nı 2. sıradan takip etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Paris Charles De Gaulle Havalimanı ise 308 destinasyona uçuş imkanıyla üçüncü sırayı elde etti.

Listeye göre, Amsterdam Schiphol Havalimanı dördüncü, ABD'den Chicago O'Hare Havalimanı beşinci, yine ABD'den Dallas-Fort Worth Havalimanı altıncı, Birleşik Arap Emirliği'ndeki Dubai Uluslararası Havalimanı yedinci, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı sekizinci, İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Fiumicino Uluslararası Havalimanı dokuzuncu, ABD'de bulunan Denver Havalimanı ise onuncu oldu.

Etiketler : cirium istanbul havalimanı iga havacılık
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