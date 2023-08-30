İstanbul Havalimanı, 21-27 Ağustos haftasındaki uçuşlarıyla Avrupa lideri oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) verilerine ilişkin bilgi verdi.

EUROCONTROL 21 - 27 Ağustos arası Avrupa #Havacılık verilerine göre;



��#İstanbul Havalimanı



��Günlük ortalama bin 511 uçuşla #Avrupa'nın lideri oldu.



��En yoğun ilk 20 havalimanı arasında pandemi öncesine göre %118'lik bir büyüme sağladı.



#TürkiyeHızlanıyor ���� pic.twitter.com/hkn15IAgP7 — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 30, 2023

EUROCONTROL'ün 21-27 Ağustos dönemine ilişkin verilerine göre İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1511 uçuşla Avrupa'nın lideri olduğuna işaret eden Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı, en yoğun ilk 20 havalimanı arasında pandemi öncesine göre yüzde 118'lik büyüme sağladı." ifadesini kullandı.