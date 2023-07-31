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31 Temmuz 2023 Pazartesi 15:15:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2023 Pazartesi 15:15:00

İstanbul Havalimanı 17-23 Temmuz'da Avrupa'nın en yoğunu oldu

Kaynak: AA

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İstanbul Havalimanı, 17-23 Temmuz'da günlük ortalama 1472 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının 17-23 Temmuz tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1472 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1385 uçuşla Paris Charles De Gaulle, 1339 uçuşla Frankfurt havalimanları izledi.

Etiketler : istanbul havalimanı avrupa uçuş temmuz
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