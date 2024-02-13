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13 Şubat 2024 Salı 14:30:00 - Güncelleme:13 Şubat 2024 Salı 14:30:00

İstanbul, geçen yıl 17,5 milyona yaklaşan yabancı ziyaretçi sayısıyla rekor kırdı

Kaynak: AA

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Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinin başında gelen İstanbul, 2023 yılında 17 milyon 370 bin 30 yabancı ziyaretçi ağırlayarak tüm yılların rekorunu kırdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının internet adresinde yayımladığı verilere göre, İstanbul'a gelen yabancı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 8,44 artış gösterdi.

Geçen yıl 17 milyon 370 bin 30 yabancı ziyaretçinin ağırlandığı İstanbul'a giriş yapan en çok yabancı ziyaretçi 1 milyon 990 bin 226 kişi ile Rusya Federasyonu oldu.

Almanya, 1 milyon 286 bin 504 kişi ile ikinci, İran, 1 milyon 53 bin 638 kişi ile üçüncü, ABD ise 853 bin 766 kişi ile dördüncü sırada yer aldı. ABD'yi sırasıyla 701 bin 361 kişi ile İngiltere (Birleşik Krallık), 604 bin 509 kişi ile Suudi Arabistan ve 589 bin 149 kişi ile Fransa izledi.

İLK TERCİH İSTANBUL HAVALİMANI

İstanbul'a 2023 yılında giriş yapan yabancı ziyaretçilerin ilk tercihi İstanbul Havalimanı oldu.

Hava yolu ile giriş yapan yabancıların yüzde 71,78'i geçen yıl İstanbul Havalimanı'nı kullandı. 12 milyon 177 bin 784 yabancı ağırlayan İstanbul Havalimanı, en çok yabancı ziyaretçinin giriş yaptığı ilk sınır kapısı oldu.

Yüzde 28,12 ile ikinci sırada yer alan Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ise 4 milyon 771 bin 157 kişi tercih etti.

Hava yoluyla 2023'te İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı da 16 milyon 964 bin 432 olarak kayıtlara geçti.

Deniz yoluyla gelen yabancı sayısı ise 405 bin 598 olarak gerçekleşti.

Etiketler : kültür ve turizm bakanlığı istanbul yabancı ziyaretçi
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