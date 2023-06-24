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Işıklandırılan Efes Antik Kenti gece ayrı bir güzel
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24 Haziran 2023 Cumartesi 17:08:00 - Güncelleme:24 Haziran 2023 Cumartesi 17:08:00

Işıklandırılan Efes Antik Kenti gece ayrı bir güzel

Kaynak: AA

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İzmir'in Selçuk ilçesinde farklı uygarlıklardan izlerle ziyaretçilerini milattan önce 7000'lere kadar uzanan tarih yolculuğuna çıkaran Efes Antik Kenti, gece ışıklandırmasıyla farklılığını ortaya koyuyor.

Dünyanın önde gelen antik yerleşimleri arasında yer alan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Efes Antik Kenti, özel ledlerle yapılan ışıklandırma çalışması sonrası gece farklı bir görüntüye bürünüyor.

Teknoloji destekli ışıklandırma sistemiyle aydınlatılan antik kent, akşamları kültür sanat organizasyonlarına da ev sahipliği yapıyor.

Efes, havanın kararmasının ardından yanan ışıklarla adeta geceyi selamlıyor. Sanatsal aktiviteler için antik kente gelenler ise ışıklandırılan güzergah üzerinde yürümenin keyfini yaşıyor.

Kentte milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenen Celcus Kütüphanesi, Agora Meydanı, Kuretler Caddesi, Domitian Tapınağı, Trajan Çeşmesi, 25 bin kişilik oturma kapasitesiyle büyük antik tiyatro, stadyum ve antik liman, gece aydınlatmayla oluşan farklı ihtişamı ve estetiğiyle dikkati çekiyor.

Özel ledlerle aydınlatılan 21 metre genişliğinde, 17 metre yüksekliğindeki Celcus Kütüphanesi, sanatseverlere görsel şölen sunuyor. Zengin mimari süslemeleriyle ön plana çıkan yapı, gece de görenleri etkiliyor.

Özel ledlerin kullanıldığı antik kent, Türkiye'de gece ziyaret edilebilen ören yeri olma özelliğini sahip.

Antik Çağ'ın ticari ve politik merkezi olduğu bilinen Efes, Anadolu'nun eski ana tanrıça (Kybele) geleneğine dayalı Artemis Tapınağı'nın kalıntılarıyla dünyanın yedi harikasından birini de bünyesinde barındırıyor.

Etiketler : efes antik kenti antik kent kybele
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