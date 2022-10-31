Heyecanlandıran saray levhası

İstanbul Sancaktepe'de inşaat kazısı sırasında tesadüfen kalıntılarına rastlanılan Damatris Sarayı'nda arkeolojik kazılarda sona gelindi. Saray, konservasyon ve restorasyonun tamamlanmasının ardından yerli ve yabancı turistlere açılacak.



Arkeolog Hüseyin Yıldırım, "Mermer lahit üzerine yazılmış 'Damatrio' yazısı bulduk. Bu yazı aynı zamanda sarayın adını tescillediği için bizim için sarayın tapusu anlamını da taşıyordu. Bu buluş hepimizi heyecanlandırdı" diye konuştu. BÜLENT ŞANLIKAN