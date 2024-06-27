HAYALET KÖYE TURİST AKINI!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yıllar önce terk edildiği için 'hayalet köy' olarak da anılan ve kesin korunacak hassas alanlar arasında bulunan Kayaköy, bölgeye düzenlenen turlara katılanların hayranlığını kazanıyor.

GEÇMİŞE GİZEMLİ YOLCULUK

Geçen yıl ağırladığı 101 bin 868 misafirle Muğla'da en çok ziyaretçi ağırlayan ikinci ören yeri ünvanına sahip Kayaköy'de yaklaşık 400 ev, 2 kilise ve şapeller bulunuyor. Tarihi yapılar, ziyaretçilerini adeta geçmişe yolculuğa çıkarıyor. Kayaköy dağın yamacında ve birbirinin manzarasını kesmeyen yapılardan oluşuyor.

BAYRAMDA 4 BİN ZİYARETÇİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı kontrolünde biletle giriş yapılan Kayaköy, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 4 bin kişiyi ağırladı. Mübadeleyle bölgeden ayrılan Rumlarla dostluğun sürmesi için bölgede dostluk ve barış festivalleri düzenleniyor. Cumhuriyet döneminden önce Kayaköy'de gazete çıkarılıyordu.