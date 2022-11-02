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02 Kasım 2022 Çarşamba 16:00:00 - Güncelleme:02 Kasım 2022 Çarşamba 16:00:00

Hakkari'ye turist akını

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Huzur ve güven ortamının tesis edilmesiyle birçok alanda yatırımların yapıldığı, yeni tesislerin hizmete kazandırıldığı Hakkari, Cilo buzulları, Sat gölleri, şelaleleri, kayak tesisi, yüksek rakımlı dağlarıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Huzur ve güven ortamının tesis edilmesiyle birçok alanda yatırımların yapıldığı, yeni tesislerin hizmete kazandırıldığı Hakkari, Cilo buzulları, Sat gölleri, şelaleleri, kayak tesisi, yüksek rakımlı dağlarıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Hakkari, yılın 9 aylık döneminde 3 bin 798'i yabancı 78 bin 387 turisti ağırladı. Geçen yılın 9 aylık döneminde 974'ü yabancı 73 bin 375 turistin ziyaret ettiği Hakkari'ye bu yılın aynı döneminde 3 bin 798'i yabancı 78 bin 387 turist geldi. Tur şirketleri aracılığıyla kafileler halinde ya da kendi imkanlarıyla gelen turistler, yüksek rakımlı dağlara tırmanış yapıyor, yaylalarda doğayla iç içe zaman geçiriyor. Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentin geleceğini kar, kış ve doğa turizminde gördüklerini söyledi.

Kentteki doğal güzelliklerin, doğaseverlerin ilgisini çektiğini belirten Akbıyık, şöyle konuştu: "Kışın kayak merkezimiz ziyaretçilerden ilgi görüyor. Festivaller, etkinlikler düzenliyoruz. Şemdinli'de Seyyit Taha-i Hakkari Hazretleri'nin türbesi var. İnanç turizmi anlamında burası çok önemli. Turizm potansiyelimizi kullanmak için devletimizin tüm imkanlarını kullanıyoruz. Meydan Medresesi'nin, Melik Esat ve Çukurca'da Emir Şaban camilerinin restorasyonunu yaptık. Taş evleri aynı şekilde restore ettik. Hakkari turizm potansiyeli yüksek bir şehir ve önümüzdeki süreçte daha da gelişecek. Hakkari'ye geçtiğimiz yıl 100 binin üzerinde turist geldi. Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından turistler ilgi gösteriyor. Turist sayısı sürekli artıyor."

- "Kentimiz artık turizmle anılıyor"

Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu da kentte sağlanan huzur ve güven ortamı, yapılan yatırımlar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ve Vali Akbıyık'ın destekleriyle turizmde hareketliliğin yaşandığını söyledi.

Kentin artık turizmle anıldığını, yerli ve yabancı turistlerin kenti görmek istediğini ifade eden Ağacanoğlu, şunları kaydetti:

"2022'de özellikle yabancı turist sayısında tüm yılların rekorunu kırmış durumdayız. Hakkari turizmde hak ettiği payı artık alıyor ve kentimiz artık turizmle anılıyor. Yılın ilk 9 ayında yabancı turist sayısı 3 bin 798, yerli turist sayısında ise 74 bini geçtik. Bu rakamlar hem huzur ve güven ortamının hem de ülkede ortaya konulan turizm politikasının meyveleridir. Hakkari artık kabuğunu kırmış durumda. Dağları, ovaları, Cilo Sat Gölleri, milli parkı ve ilçeleri ile turizmin parlayan yıldızı oldu. Yöre halkı bu durumdan çok memnun. Esnaf bu hareketlilikten fayda elde etmeye başladı. Hakkari'de geceleme oranları da arttı. Turistler artık daha uzun süre konaklamaya başladı. Geçen sene yabancı turist sayımız tüm yıl için 1842 iken bu yıl ilk 9 ay için bu sayı 3 bin 798'e çıkmış durumda. Bu oldukça sevindirici bir rakam. Kentte yeni oteller yapılıyor. Artık yatırımcı da buraya yöneliyor."

- "Bu yıl bizim açımızdan en hareketli yıldı"

Otel müdürü İsmet Çiftçi de misafirlere en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Huzurun sağlanmasıyla 2 yıldan bu yana kenti görmek isteyenlerin sayısının arttığını ifade eden Çiftçi, "Hakkari'nin insanını, doğasını, tarihini merak ederek geliyorlar. Biz de tüm misafirlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Buranın örf ve adetlerini anlatıyoruz. Düğünleri çok merak ediyorlar, onları düğünlere de götürüyoruz. Mayıs ayından bu yana hemen her gün kafilemiz vardı. Bu yıl bizim açımızdan en hareketli yıldı. Kentin her yerinde turist görmek mümkün. Ziyaretçiler ekonomiye katkı sağlıyor. Tüm esnaf bundan faydalanıyor." diye konuştu.

Arkadaşlarıyla Hakkari'ye gelen İngiliz Benjamin Honey de kenti beğendiğini, çok güzel bir doğasının olduğunu belirterek, "Buranın dağlarında kamp yapmak istiyorum. Umarım bunu gerçekleştiririm. Buranın halkı çok iyi. Otobüsle geldim. Genelde otostop yaparak geziyoruz." dedi.

Etiketler : Hakkari Benjamin Honey TURİST
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