Güzü bekleyen en güzel rotalar

Nihayet yaz sıcağını çok sevmeyenleri mutlu eden sonbahara girdik. Bazılarımız sonbahar dingin, sakin ve huzurlu hale gelen rotalarda tatil yapmayı yaz aylarına daha çok tercih ediyor. Bu yazıda güzün en güzel rotalarından bazılarını sizin için derledik.

ABANT GÖLÜ'NDE GEZİNTİ

Sonbaharda muhteşem bir tatil yeri olan Abant Gölü, harika doğası ve manzarası ile tüm stresinizden arınabileceğiniz bir adres. Sıcak bir kahve eşliğinde gölün kenarında elinize bir kitap alarak vakit geçirebilir veya bir fayton gezisi yapabilirsiniz. Burada Abant'ın harika doğasıyla güzel bir gün geçirin.

MUHTEŞEM YEDİGÖLLER

Bolu'nun diğer bir yeryüzü cenneti olarak nitelendirebileceğimiz Yedigöller, sonbaharı yaşamak için biçilmiş kaftan. Yedigöller, isminden de anlaşıldığı üzere 7 gölün (İncegöl, Nazlıgöl, Sazlıgöl, Deringöl, Seringöl, Kurugöl ve Büyükgöl) bulunduğu bir bölge. Bu göller arasında doğa yürüyüşü yapmak ise Yedigöller'de yapılacak en güzel aktivitelerden biri. Sonbaharda büyüleyici renklere bürünen köknar, meşe, ıhlamur, gürgen ağaçları arasında ruhunuza biraz enerji depolayabilirsiniz.

BOZCAADA HEP GÜZEL

Eski adı Tenedos olan Bozcaada bu mevsimde harika olan yerlerden bir diğeri. Burada yaklaşık 2 bin kişi yaşıyor. Çanakkale'ye 12 km uzaklıkta bulunuyor. Ada üzüm bağları ve çam ormanlarıyla kaplı. Adada koyları rahat gezebilmeniz için araç kiralayabilirsiniz ya da minibüslerle de ulaşımı sağlayabilirsiniz. Gün batımını izlemek için Polente Feneri'ne uğramalı ve adanın koylarını gezmelisiniz. Burada ister butik otellerde ister pansiyonlarda kalabilirsiniz.

ALAÇATI'YI KEŞFEDİN

İzmir, Çeşme'de bir belde olan Alaçatı, dünyanın rüzgar sörfü için en elverişli plajları arasında. Tarihi dokusu, taş binaları ve yolları ile yazın popüler yerlerden biri olan Alaçatı, sonbaharda ise sakin bir tatil bölgesi. Ege yemekleri, tarihi dokusu, güzel şirin sokakları ile sonbaharda güzel bir tatil yeri.

KAPADOKYA İÇİN İDEAL

Sonbaharda Kapadokya da keyifle gidebileceğiniz yerlerden. Peribacaları gezilebilir, harika manzaranın tadını bir balon turu ile çıkarabilirsiniz. Asmalı Konak dizisinin çekildiği taş evleri görebilir Kızıl Çukur'da yürüyüş yapabilirsiniz.

DÜNYA MİRASI SAFRANBOLU

Dünya Mirası listesinde yer alan, Safranbolu da güz mevsiminde gezilebilecek en güzel yerlerden biri. Mimarisi, tarihi ve meşhur kapı tokmakları görenleri cezbediyor.

İSTANBUL İÇİNDE İYİ Kİ AĞVA VAR

İstanbul civarında bir adres arayanlar için Ağva en iyi tercihlerden biri. Bir yanınızda akan Yeşilçay ve Göksu dereleri diğer yanınızda harika bir doğa ile yeşillikler içerisindeki bir yerde olacaksınız. Doğa ile iç içe olan Ağva'da harika bir tatil yapabilirsiniz. Tamamen sessiz ve sakin bir ortamda ister hafta sonu şehrin gürültüsü ve stresinden kaçın, ister Yeşilçay'ın yanında romantik bir tatil yapın. Burada tekne turuna katılabilir, Gelin Kaya'sını gezebilir, bitki türlerine ilginiz varsa gezintiye çıkabilir veya bir bisiklet kiralayabilirsiniz.

SİNOP ARTIK BİR SONBAHAR ROTASI

Yakın bir zamana kadar Sinop, özellikle yaz aylarında tercih ediliyordu. Ancak tarihi ve doğal güzellikleri öyle bir nam yaptı ki, dört mevsim boyunca ziyaretçi ağırlayan şehirlerimizden biri oldu. Sinop'ta sizi dolu dolu bir gezi beklediğini söyleyebiliriz. Yazın serinlemek için tercih edilen Türkiye'nin tek fiyort oluşumu olan Hamsilos Koyu, bu mevsimde yerini doğa yürüyüşçülerine bırakıyor. Erfelek Şelaleleri eşsiz bir şekilde çağlarken, İnceburun Feneri selam veriyor Karadeniz'in hırçın dalgalarına.