VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kadın terörist Albashır'ı Antakya'dan alıp Ceyhan'a götürmüşler
Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte trenin çarptığı aracın sürücüsü öldü
Asırlık yapının tadilatında Mimar Sinan'ın akustik dehası çıktı
Çanakkale'de kuvvetli fırtına uyarısı: Eğitime bir gün ara verildi
Abdurrahim Albayrak'ın torunu 4. kattan düşerek hayatını kaybetti
Konya'da otomobil kanala düştü: 3 ölü
Rusya: Ukrayna'da uçak motorlarının yapıldığı tesisi yok ettik
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
Teröristler için 'hesap zamanı': Bombalara 'Yağmur' ve 'Ecrin'in adını yazdılar
Kilis Öncüpınar'a roketli saldırı
Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu 4. kattan düşerek hayatını kaybetti
Herson'dan gelen 88 Ahıska Türkü, konaklayacakları Elazığ'a ulaştı
Başkan Erdoğan, Katar'a geldi
Yoğun bakımdaki hastaya şiddet uygulanmıştı... Tokat'taki hastanenin faaliyeti durduruldu
Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran 'Kızılelma' paylaşımı
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin tutuklanan teröristin yazışmalarına ulaşıldı
Pençe-Kılıç açıklaması! "Tehdit nereden geliyorsa hedef orasıdır"
Adıyaman'da çançiçeğigillere ait yeni bir bitki türü keşfedildi
Tatar'dan Rum kesimine "terörle ilişkinizi gözden geçirin" çağrısı
Bursa'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
"Bunlara artık geçit verilmeyeceğini iyice zihinlerine kazımaları noktasında önemli bir operasyon"
Güneydoğu turizminin değeri 'Mezopotamya' markasıyla artırılıyor
Mısır'daki İklim Zirvesi'nde gelişmekte olan ülkelerin zararını tazmin için fon kurulması onaylandı
Kanserli midesinin yüzde 80'ini alıp yerine ince bağırsağından ilave yaptılar
20 Kasım 2022 Pazar 17:30:00 - Güncelleme:20 Kasım 2022 Pazar 17:30:00

Güneydoğu turizminin değeri 'Mezopotamya' markasıyla artırılıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinin turizm değeri, "Mezopotamya" markası adı altında devlet destekli, uluslararası festival, fuar, sosyal medya ve diğer tanıtım etkinlikleriyle artırılıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından finanse edilen, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (BKİ) koordinasyonunda Türkiye'nin bölgedeki turizm değerlerinin bir arada yerli ve yabancı ziyaretçilere sunulduğu "Mezopotamya" markası güçlendiriliyor.

GAP BKİ, bu kapsamda İngiltere ve Fransa'da uluslararası ölçekte olan turizm fuarlarında markaya ilişkin detaylı olarak başlattığı tanıtım faaliyetlerini daha da yaygınlaştırarak sürdürmeyi hedefliyor.

Yurt içinde de turizmin lokomotifi olan seyahat acenteleriyle yeni iş birlikleri yapan GAP BKİ, bu kapsamda bölgeye daha fazla yerli ve yabancı turistin getirilmesine imkan sağlayacak.

Markanın tanıtımına yönelik bir çok havayolu şirketiyle anlaşma yapan GAP BKİ, markanın tanıtımını iç ve dış hat seferleri gerçekleştiren uçaklarda da yapıyor.

Ulusal medya kuruluşlarında da bölgenin bilinilirliğinin attırılmasına yönelik hazırlanan tanıtım filmlerinin yayınlanması planlanıyor.

Yine bu kapsamda yeni dönemde uluslararası ve ulusal ölçekte festival, fuar, sosyal medya ve diğer tanıtım etkinlikleriyle markaya daha fazla yatırım planlanıyor.

Bölgeye yıllardır geziler düzenleyen bir çok seyahat acentesi önceden sadece belli mekanlarını öne çıkaran "GAP turu" yerine turlarında isim değişikliğine de giderek daha kapsayıcı ve nitelikli olan "Mezopotamya" turları adı altında bölgeye geziler düzenliyor.

Medeniyetlerin doğduğu eşsiz topraklarda, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, Nemrut Dağı, Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri, lezzetleriyle Gaziantep, Şanlıurfa, kilise ve manastırlarıyla Mardin, doğal güzellikleriyle Halfeti, Hasankeyf, Botan Vadisi ile Cudi Dağı gibi mekanlara uğrayan ziyaretçilerin daha kaliteli zaman geçirebilmesi için rota çalışması yapıldı.

Geçmişi, bugünü ve geleceği şekillendiren kadim toprakların, global bir kimliğe bürünen marka sayesinde bölgenin daha fazla yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlaması planlanıyor.

"MEZOPOTAMYA MARKASI DAHA SIK GÖRÜLECEK"

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral, bölgede artık GAP turları yerine Mezopotamya markası adı altında turizm faaliyetlerinin sürdürüldüğünü söyledi.

Mezopotamya markasının kadim ve köklü bir geçmişinin bulunduğunu belirten Maral, bölge turizmine ulusal ve uluslararası standartlarda bir katkı sağlama amacıyla markanın faaliyete geçirildiğini ifade etti.

Maral, şöyle konuştu:

"Bölgede GAP Bölge Kalkınma İdaresi ev sahipliğinde bir çok faaliyete imza atacağız. Bununla ilgili çok sayıda eylem planı hazırladık. Yeni dönemde GAP turları yerine Mezopotamya markasını önceleyen, fuar katılımlarından acentelerle iş birliğine, sosyal medya, festival ve medya tanıtımlarına kadar bir çok etkinlik düzenleyeceğiz. Yakın zamanda hem ulusal hem uluslararası arenada Mezopotamya markasını daha sık konuşup görüşeceğiz.

Biz uzun vadeli planlamamızı yaptık, yakın zamanda bu çalışmaların startını vereceğiz. Rota yaklaşımıyla hareket etmeyi planlıyoruz. Bu çalışmaları sürdürürken sahip olduğumuz kültürel zenginliklerin işlevsel olarak değerlendirilmesi de ön planda olacak. Tanıtımlar sonrası bir çok acente artık sayfalarında GAP turu yerine Mezopotamya turu olarak satışlara başladı. Bizler de bunun bir çok platformda Mezopotamya adı altında tanıtılması için kapsamlı çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bölgemizin uluslararası ve ulusal anlamda bilinirliğini artırmak için tanıtımlarımızı artıracağız."

Mezopotamya markası tanıtımı sonrası bölgedeki turist sayısında artışların görüldüğünü vurgulayan Maral, bölgedeki tüm turizm noktalarının ziyaretçi sayısının artırılmasına yönelik de özel stratejiler uygulamayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Etiketler : güneydoğu turizm mezopotamya turist
Kendi markasına mankenlik yaptı

Kendi markasına mankenlik yaptı
Annesini ablası sandılar

Annesini ablası sandılar
Tolgahan DiCaprio

Tolgahan DiCaprio
Sahneden albüme

Sahneden albüme
2 milyonluk anlaşma

2 milyonluk anlaşma
Ailecek akvaryum keyfi

Ailecek akvaryum keyfi
"Güzellik yarışmasına katılmam yanlıştı"

"Güzellik yarışmasına katılmam yanlıştı"
Setlere dönüyor

Setlere dönüyor
Dilşad ‘Darmaduman' olacak

Dilşad ‘Darmaduman' olacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX