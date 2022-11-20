Güneydoğu turizminin değeri 'Mezopotamya' markasıyla artırılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından finanse edilen, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (BKİ) koordinasyonunda Türkiye'nin bölgedeki turizm değerlerinin bir arada yerli ve yabancı ziyaretçilere sunulduğu "Mezopotamya" markası güçlendiriliyor.

GAP BKİ, bu kapsamda İngiltere ve Fransa'da uluslararası ölçekte olan turizm fuarlarında markaya ilişkin detaylı olarak başlattığı tanıtım faaliyetlerini daha da yaygınlaştırarak sürdürmeyi hedefliyor.

Yurt içinde de turizmin lokomotifi olan seyahat acenteleriyle yeni iş birlikleri yapan GAP BKİ, bu kapsamda bölgeye daha fazla yerli ve yabancı turistin getirilmesine imkan sağlayacak.

Markanın tanıtımına yönelik bir çok havayolu şirketiyle anlaşma yapan GAP BKİ, markanın tanıtımını iç ve dış hat seferleri gerçekleştiren uçaklarda da yapıyor.

Ulusal medya kuruluşlarında da bölgenin bilinilirliğinin attırılmasına yönelik hazırlanan tanıtım filmlerinin yayınlanması planlanıyor.

Yine bu kapsamda yeni dönemde uluslararası ve ulusal ölçekte festival, fuar, sosyal medya ve diğer tanıtım etkinlikleriyle markaya daha fazla yatırım planlanıyor.

Bölgeye yıllardır geziler düzenleyen bir çok seyahat acentesi önceden sadece belli mekanlarını öne çıkaran "GAP turu" yerine turlarında isim değişikliğine de giderek daha kapsayıcı ve nitelikli olan "Mezopotamya" turları adı altında bölgeye geziler düzenliyor.

Medeniyetlerin doğduğu eşsiz topraklarda, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, Nemrut Dağı, Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri, lezzetleriyle Gaziantep, Şanlıurfa, kilise ve manastırlarıyla Mardin, doğal güzellikleriyle Halfeti, Hasankeyf, Botan Vadisi ile Cudi Dağı gibi mekanlara uğrayan ziyaretçilerin daha kaliteli zaman geçirebilmesi için rota çalışması yapıldı.

Geçmişi, bugünü ve geleceği şekillendiren kadim toprakların, global bir kimliğe bürünen marka sayesinde bölgenin daha fazla yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlaması planlanıyor.

"MEZOPOTAMYA MARKASI DAHA SIK GÖRÜLECEK"



GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral, bölgede artık GAP turları yerine Mezopotamya markası adı altında turizm faaliyetlerinin sürdürüldüğünü söyledi.

Mezopotamya markasının kadim ve köklü bir geçmişinin bulunduğunu belirten Maral, bölge turizmine ulusal ve uluslararası standartlarda bir katkı sağlama amacıyla markanın faaliyete geçirildiğini ifade etti.

Maral, şöyle konuştu:

"Bölgede GAP Bölge Kalkınma İdaresi ev sahipliğinde bir çok faaliyete imza atacağız. Bununla ilgili çok sayıda eylem planı hazırladık. Yeni dönemde GAP turları yerine Mezopotamya markasını önceleyen, fuar katılımlarından acentelerle iş birliğine, sosyal medya, festival ve medya tanıtımlarına kadar bir çok etkinlik düzenleyeceğiz. Yakın zamanda hem ulusal hem uluslararası arenada Mezopotamya markasını daha sık konuşup görüşeceğiz.

Biz uzun vadeli planlamamızı yaptık, yakın zamanda bu çalışmaların startını vereceğiz. Rota yaklaşımıyla hareket etmeyi planlıyoruz. Bu çalışmaları sürdürürken sahip olduğumuz kültürel zenginliklerin işlevsel olarak değerlendirilmesi de ön planda olacak. Tanıtımlar sonrası bir çok acente artık sayfalarında GAP turu yerine Mezopotamya turu olarak satışlara başladı. Bizler de bunun bir çok platformda Mezopotamya adı altında tanıtılması için kapsamlı çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bölgemizin uluslararası ve ulusal anlamda bilinirliğini artırmak için tanıtımlarımızı artıracağız."

Mezopotamya markası tanıtımı sonrası bölgedeki turist sayısında artışların görüldüğünü vurgulayan Maral, bölgedeki tüm turizm noktalarının ziyaretçi sayısının artırılmasına yönelik de özel stratejiler uygulamayı planladıklarını sözlerine ekledi.