Günde 4 bin kişi Kapadokya semalarında

Dünyada sıcak hava balon turunun en yoğun yapıldığı turizm merkezi Kapadokya'da, bu yılın ocak-ekim döneminde 556 bin 306 yerli ve yabancı turist, bölgeyi gökyüzünden izledi. Uygun hava koşullarının olduğu günlerde 4 bin kişinin tura katılabildiği belirtildi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İç Turizm İhtisas Başkan Yardımcısı İsmail Sucu, Kapadokya'nın uygun hava koşulları ve geniş manzarasıyla sıcak hava balonculuğuna en uygun yer olduğunu belirtti.

Dünyanın farklı bölgelerinden turistlerin balon turuna katılmak amacıyla bölgeyi ziyaret ettiğini vurgulayan Sucu, şöyle konuştu:

"Turistler araçla veya yürüyerek girilemeyen vadileri yukarıdan izleme şansına sahip oluyor. Sıcak hava balonculuğu Kapadokya'da çarpan etkisine sahip. Ciddi boyutta bir kitlenin balon turuna katılmak için geldiğini görüyoruz. Sıcak hava balonculuğunun, konaklama ve diğer aktivitelere de olumlu etkisi var. Bölgede 27 şirkete ait 170 balon günlük uçuş yapabiliyor. Sıcak hava balonculuğunda çalışan yer ekibi, pilot ve diğer kaynakları düşündüğümüzde istihdama da önemli katkı sunuyor."

Balon pilotlarından Oğuzhan Alkan ise Kapadokya'nın konuklarına yılın her dönemi farklı bir manzara sunduğunu, bu doğal güzellikleri izlemek isteyenlerin tura ilgi gösterdiğini kaydederek, "Kapadokya, sıcak hava balonculuğu açısından dünyadaki en gözde uçuş alanı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün kontrol ve denetimleriyle bölgede dünyanın farklı yerlerine kıyasla güvenli uçuş sağlanıyor." ifadesini kullandı.

Bölgede turistlere balon turu hizmeti sunan acente sahibi Halil Atay da "Bölgede her zaman balona ilgi var. İlgi bu yıl geçen yıla kıyasla fazla. Turistler aktivitelerle vadileri görmelerine rağmen balon turundan vazgeçmiyor. Bölgedeki vadileri yukarıdan izlemenin geri dönüşümü muhteşem. Kapadokya'nın eşsiz güzelliği balon turuyla daha iyi görülebiliyor." dedi.