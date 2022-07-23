Gökyüzü sevdalıları Erzurum'da

Katılımcılar, Türkiye'nin en büyük teleskobunun da bulunduğu 3 bin 170 metre yükseklikte kurulan DAG'ı da ziyaret etme olanağı bulacak. Etkinliğe, 71 farklı ilden katılım için başvuran bin 800 kişi arasından 600 kişi kurayla belirlendi.



Etkinliğin daha önce gerçekleştirildiği Diyarbakır ve Van illerinde olduğu gibi Erzurum'da da Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne katılmak için aileler ve kadınlar büyük ilgi gösterdi. Kurayla belirlenen etkinliğin en küçük misafiri 1 yaşındayken, en büyüğü ise 66 yaşında olacak. Rektör Çomaklı: "Gökyüzü sevdalıları bu etkinlikte buluşacak"

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, uzay bilimine yönelik ülkemizin son yıllarda başlatmış olduğu çalışmalara üniversite olarak katkı sunmaktan dolayı oldukça mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Etkinliğin Doğu Anadolu Gözlemevi'nin eteklerinde olmasının katılımcıların ayrı bir deneyim yaşamalarına vesile olacağını aktaran Rektör Çomaklı: "Gökyüzü sevdalıları bu etkinliğe katılarak önemli tecrübeler edinecek. Gerek gece gerek gündüz yapılan etkinlikler sırasında katılımcılar gök biliminin zevkine varacak. Şenlik süresince katılımcılara astronomi konulu seminerler verilecek, atölye çalışmalarının yanı sıra gökyüzünü ve gök cisimlerini tanımaya yönelik teleskoplarla gözlemler yapılacak. Hem Doğu Anadolu Gözlemevi'mizin tanıtılmasına katkı sağlayacak olan hem de ülkemizde bilim ve toplum buluşması anlamında önemli bir etkinlik olma özelliğini taşıyan "Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği"nin hayırlı olmasını diliyor, halk günü olan 23 Temmuz Cumartesi gününde tüm Erzurumluları etkinliğe bekliyoruz" şeklinde konuştu.