GeziBilen Mobil Uygulaması yatırım turuna çıkıyor

Seyahat etmeyi sevenlerin tarzına uygun rotaları ve deneyimlenmiş binlerce gezi noktasını kullanıcılarına sunarak seyahat deneyimlerini eşsiz kılıyor.

YABANCILARIN TÜRKİYE'YE İLGİSİ ARTIYOR



Yabancı turistlerin Türkiye'ye olan ilgisi günden güne artıyor. Öyle ki Türkiye, Avrupa'da en çok ziyaret edilen 4. ülke konumunda. Bu bilgiye ek olarak Avrupa'da en çok ziyaret edilen 10 şehir arasında 2 şehirle (İstanbul ve Antalya) yerini alan tek ülke. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre Türkiye'ye gelen turist sayısı ve turizm gelirlerinde pandemiden sonra yeniden bir artış yakalanmış durumda. Türkiye 2019 yılında 52 milyon yabancı turist ile tarihi boyunca en çok yabancı turisti ağırladığı yıl olmuştu.

YERLİ VE MİLLİ GEZİ UYGULAMASI



Bu amaçla tamamıyla yerli bir ekibin geliştirilmesiyle ortaya çıkan hem yerli hem de yabancı turistlere zamanlarını verimli geçirmeleri adına dijital rehberlik hizmeti sunan GeziBilen dünya sahnesinde adından söz ettirmeye başladı.

Türkiye'nin en çok turist ağırlayan 20 ilinde yüzlerce tematik rota ve binlerce gezi noktası ile Türkiye'yi keşfetme imkanı sunuyor. Bu rotaların en büyük artısı ise navigasyon eşliğinde sesli bir rehber ile sizi gezdirmesi ve tarihi turistik noktaları size anlatması.

GeziBilen İngilizce, Almanca ve Rusça dil desteği ile Türkiye'ye gelen turistlerin ilgisini çekmeyi başarmış durumda.

Uygulamadaki etkinlik takvimi ile konser bileti alabilmeye, keşfet bölümünde sosyal medya gibi içerik paylaşmaya ve arkadaş eklemeye olanak sağlıyor. Gezmeyi, paylaşmayı ve iletişimi destekleyen GeziBilen, bireylerin gezme ve sosyalleşme haklarına dair alternatif bir çözüm önerisi sunuyor.

HEDEF: DÜNYAYA AÇILMAK



Faaliyetlerine, dünyada turistlerin en çok ziyaret ettiği ülkeler ve şehirler ile devam etmek isteyen GeziBilen mobil uygulaması, Fonangels Kitle Fonlaması işbirliği ile finans desteğini geliştirmek istiyor.

GeziBilen Avrupa'nın en çok ziyaret edilen ülkeleri Fransa, İspanya, İtalya, İngiltere ve Almanca öncelikli hedef olarak belirlenmiş durumda. Bu ülkelerin uygulamaya dahil edilmesiyle birlikte yalnızca Türkiye'ye gelen turistler değil, Avrupalı turistler de gezdikleri şehirlerde zamanlarını verimli kullanarak kusursuz bir seyahat deneyimi imkanına kavuşacaklar.

Şu an için Türkiye'deki 50+ milyon yabancı turist ve 40+ milyon yerli turist pazarına hitap eden GeziBilen, hedeflediği 5 Avrupa ülkesine de açılınca yıllık 500+ milyon potansiyel müşteri ve 320 milyar dolarlık bir turizm harcamasının yer aldığı pazara ulaşmış olacak.

YATIRIM FIRSATI



GeziBilen, turizm potansiyelini daha geniş kitlelere ulaştırmak ve Avrupa'nın önde gelen ülkelerinde aktif olmak amacıyla Fonangels işbirliğiyle yatırım sürecine girdi.

24 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında ön talep toplamacak ve katılanlar %30'a kadar bedelsiz hisse avantajından yararlanacak. Yatırım turu

24 Temmuz ve 4 Ağustos tarihleri arasında ön talep başvuruları toplanacak. Yatırım turuna katılacak kişiler bu taleplerini kampanya başlangıcından itibaren ilk üç gün içinde (09.08.2023 saat 23:59'a kadar) gerçekleştirmeleri durumunda %30 bedelsiz hediye pay alacaklar.

GeziBilen'in şirket değerinin 20.000.000 Milyon TL belirtildiğini ve %10'u, 2.000.000 Milyon TL karşılığında Fonangels Kitle Fonlama Platformu üzerinden yatırımcılarına açtığı görülmekte.

TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ



Son dönemde Türk teknoloji şirketlerinin dünya sahnesinde kendini göstermeye başlaması diğer şirketler için de ilham kaynağı oldu. GeziBilen'in Avrupa ve dünya sahnesinde mobil uygulama olarak turizm/seyahat kategorisinde yer alması Türkiye'nin turizm gelirleri ve döviz girdisine katkı sağlayacağı da aşikar.

Türk şirketlerinin dünya çapında markalaşmaya başlaması yabancı yatırımcıların da dikkatini çekmeye başlamış durumda. Savunma sanayi, oyun, tüketici elektroniği, teknoloji, gıda ve akıllı şehir teknolojileri başta olmak üzere başarılı olan şirketler yabancı yatırımcılardan destek alıyor. Türkiye açısından bunun istihdam ve gelire dönüşmesi verilen emeğin, gösterilen çabanın amacına ulaşması anlamına geliyor.

GeziBilen'de geliştirmiş olduğu yazılım altyapıları ve içerikleri ile hem ülkemiz hemde globalde seyahat eden gezginleri "Dijital Rehberi" olma yolunda ilerlemektedir.