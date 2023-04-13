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13 Nisan 2023 Perşembe 12:00:00 - Güncelleme:13 Nisan 2023 Perşembe 12:00:00

Gaziantep'teki Dülük Antik Kenti turizme kazandırılacak

Kaynak: AA

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Gaziantep'te dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Dülük Antik Kenti, turizme kazandırılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, antik kentin turizm potansiyelini ortaya çıkarmak ve tanıtımı noktasında izlenecek yol haritasının belirlenmesi amacıyla, Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Uzun süre insanlar için değerli bir yerleşim yeri olan, Hitit döneminden Bizans dönemine kadar dini merkez özelliğini barındıran Dülük Antik Kenti'nde kaya mezarları, taş ocağı ve yerleşim kalıntılarının korunması, teknoloji ile entegre edilmesi planlanıyor. Bölgenin şahit olduğu tarihi dönemler, ziyaretçilere görsel ve işitsel olarak da yansıtılacak.

İçinde Pers kökenli dönemin askerlerinin inandığı din olarak bilinen, bölgede Roma lejyonlarındaki askerlerin de yoğun etkilendiği gizli ibadet edilen Mitra Tapınağı'nın bulunduğu antik kent için çevreye uyumlu planlamalar hayata geçirilecek.

Bahriye Üçok Toplantı Salonu'nda organize edilen, Gaziantep Müzesi Müdürü Özgür Çomak ile kurum müdürleri ve uzmanların da katıldığı toplantıda, Anadolu'da bulunan Mitras Yeraltı Tapınağı'nın ilki, dünyada ise bu dinin bulunan en büyük tapınağı özelliğini barındıran ve iki bölümden oluşan yapıya ilişkin hazırlanan tasarımlar ele alındı.

Etiketler : gaziantep dülük antik kenti turizm

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