GastroAntep'e 70 ülkeden 2.5 milyon ziyaretçi

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) sona erdi. Yerel lezzetlerin dünyaya tanıtıldığı festivali, yurtiçi ve yurtdışından 2.5 milyona yakın kişi ziyaret etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in ev sahipliğinde gerçekleşen festival, yaklaşık 70 ülkeden katılımcı, 20'si Michelin yıldızlı 300 ünlü şefi buluşturdu.

Bu yılki teması 'Sürdürülebilirlik' olan festivalde, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında tescillenen 100 coğrafi işaretli üründen 60'ının tescil belgelerinin teslimi için tören yapıldı. Festival etkinlikleri kapsamında, Rayiha Baharat Müzesi ve Peynir Müzesi törenle ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin "Bugün gastronomi dendiğinde ilk akla gelen şehirlerden biri Gaziantep'tir" dedi.

