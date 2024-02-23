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23 Şubat 2024 Cuma 11:45:00 - Güncelleme:23 Şubat 2024 Cuma 11:45:00

Galata Kulesi bugün ziyarete kapandı

Kaynak: AA

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Galata Kulesi, bugünden itibaren bir ay süreyle ziyarete kapalı olacak.

Galata Kulesi, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışmaları sebebiyle bugünden itibaren bir ay süreyle ziyarete kapalı olacak.

Kulenin çatı onarımı çalışmaları sebebiyle 8'inci katı geçen yıl kasımda ziyarete kapatılmıştı. Süreç içinde kulenin aleminin konservasyonu tamamlandı ve yerine yerleştirildi.

Yapının beden duvarlarında ve zemininde ise jeoradar çalışmaları gerçekleştirildi.

Tespit edilen detaylar doğrultusunda kulenin dış cephe onarımı da yapılacak. Restorasyon çalışmaları sırasında kulenin beden duvarlarında bulunan 400'e yakın göçmen kuş yuvasına zarar verilmeyecek.

Tüm uygulamalar, kuş yuvaları ve ebabil kuşlarının göç mevsimi gözetilerek gerçekleştirilecek.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2013'te dahil edilen ve İstanbul silüetinin önemli yapılarından biri olan kuledeki çalışmaların nisanda tamamlanması planlanıyor.

Etiketler : galata kulesi ziyaret restorasyon
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