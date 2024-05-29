Fotoğraf ve doğa tutkunlarının yeni durağı: Botan Vadisi

Siirt'teki Botan Vadisi, Türkiye'den ve dünyadan binlerce ziyaretçiyi kendisine çekiyor.

Terör zulmünden arındırılan bölge, doğa ve fotoğraf tutkunlarını dört mevsim bir araya getirmeye devam ediyor.

2019 yılında "milli park" statüsü kazanan Botan Vadisi'ne ilgi gün geçtikçe katlanarak artıyor.

Vadi, aynı zamanda adrenalin tutkunlarına da hitap ediyor. 29 kilometrelik güzergahtan oluşan Botan Vadisi'nde rafting ve yamaç paraşütü gibi spor etkinlikleri de yapılıyor.

Bitki ve hayvan çeşitliliği yönünden zengin olan Botan Vadisi, 120 bin dönümden oluşuyor.

Doğa ve fotoğraf tutkunları, Botan Vadisi'nde şehrin gürültüsünden uzaklaşarak huzur dolu zaman geçirme fırsatı buluyor.