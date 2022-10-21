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21 Ekim 2022 Cuma 11:37:00 - Güncelleme:21 Ekim 2022 Cuma 11:37:00

Eğirdir'deki balık müzesi yenilenen yüzüyle ziyaretçileri ağırlayacak

Kaynak: AA

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Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Sucul Canlılar ve Kurumsal Hafıza Müzesi yeni taşındığı modern binasında ülkedeki yaklaşık 400 tatlı su balığı çeşitliliğini dünyaya tanıtacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde (SAREM) bulunan balık müzesi, daha modern bir binaya taşınması ve balık numunelerinin artırılmasıyla ziyaretçilerine tekrar hizmet vermeye hazırlanıyor.

Türkiye'ye ait tatlı su balık örneklerinin sergilendiği müzenin, binadaki yetersizlik nedeniyle, 2021'de balık çeşitliliğin artırılarak başka bir binaya taşınması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda SAREM kampüsündeki atıl durumda bulun lojman binası restore edilerek daha büyük ve modern bir müze oluşturuldu.

Müzenin yaklaşık 10 gün içinde açılışının yapılması planlanıyor.

SAREM Müdürü su ürünleri yüksek mühendisi Fuat Bilgin, AA muhabirine, müzedeki biyoçeşitlilik için farklı araştırma kuruluşlarındaki bilim insanlarıyla çalışma alanı oluşturulduğunu söyledi.

Müze sorumlusu Ekoloji ve Kaynak Yönetimi Bölüm Başkanı Vedat Yegen ise müzede 400'ün üzerinde tatlı su balık türü olduğunu ifade etti.

Müzede, ülkedeki ırmak, göl, nehir gibi tatlı sulardan yaklaşık 100 türün yer aldığını belirten Yegen, "Yeni binamıza taşındık. Ziyaretçilerimizin müzede sergilenen balıklar hakkında elektronik ortamda QR Kod ile bilgiye ulaşabilecekleri bir sistemi kurmaya çalışıyoruz." dedi.

Etiketler : Tarım ve Orman Bakanlığı Vedat Yegen Fuat Bilgin
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