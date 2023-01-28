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"Dünyanın en derin ikinci kanyonu Valla"nın girişine uçurum salıncağı
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28 Ocak 2023 Cumartesi 13:45:00 - Güncelleme:28 Ocak 2023 Cumartesi 13:45:00

"Dünyanın en derin ikinci kanyonu Valla"nın girişine uçurum salıncağı

Kaynak: AA

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Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan ve "dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen Valla Kanyonu'nda, vadi tabanından 600 metre yükseklikte dev uçurum salıncağı kuruldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü Küre Dağları Milli Parklar Müdürlüğü ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından Kerte Seyir Terası'nın bulunduğu alana 10 metre yüksekliğinde, 20 metre ayak genişliğinde çelik profil üzerine yapılan "dev uçurum salıncağı" tamamlandı.

Proje kapsamında salıncağın iki tarafına yapılan cam teras sayesinde ziyaretçiler, kanyon girişini 600 metre yukarıdan izleyebilecek.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, Pınarbaşı'nın Kastamonu turizminde önemli yeri bulunduğunu söyledi.

İlçenin çok özel doğal güzelliklere sahip olduğunu vurgulayan Yaşar, "Türkiye'nin hiçbir yerinde göremeyeceğiniz, içinde 3 kilometre ahşap yürüyüş yolu bulunan doğal akvaryum niteliğindeki Horma Kanyonu, Zarı Çayı'nın döküldüğü muhteşem Ilıca Şelalesi, milattan önce yaşanmışlığı barındıran lahit mezarların olduğu Ilgarini Mağarası ve yine dünyanın derinlikte ikinci en büyük kanyonu Valla Kanyonu ile Pınarbaşı, Kastamonu turizminin amiral gemisi konumunda." diye konuştu.

Valla Kanyonu'na her yıl çok sayıda ziyaretçi geldiğine dikkati çeken Yaşar, şöyle devam etti:

"Kanyon görmek için Amerika'nın Arizona'sına gitmenize ihtiyaç duymayacağınız, muhteşem güzelliği barındıran Valla Kanyonu'ndayız. 12 kilometrelik uzunluğu, yer yer 1200 metreyi bulan derinliği olan, yabani hayvanları barındıran muhteşem bir kanyon. Kanyonun yaklaşık 600 metre derinliğe sahip giriş kısmında cam zeminli terasıyla Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan, ilk defa Pınarbaşı'nda, Valla Kanyonu'nda yapılan dev uçurum salıncağı ile yeni sezona hazırlanıyoruz. İnsanlara cam zeminli terastan 600 metre derinliğe bakarken içleri ürperten muhteşem keyif veriyor. Gelenler salıncakta da o muhteşem adrenali tatma imkanı bulacak."

Herkesi Valla Kanyonu'na davet eden Yaşar, "Yaklaşık 4 milyon liraya, aynı zamanda bırakın doğaya zarar vermeyi, bir dal bile kesmeden kayaların üzerine yapılan muhteşem dev uçurum salıncağını görmeye ve bu adrenali tatmaya herkesi davet ediyorum." ifadesini kullandı.

İlçe sakinlerinden Kazım Gül ise cam teras ve dev uçurum salıncağının insanları heyecanlandırdığını dile getirerek, "Buranın bölge turizmine önemli katkı sunacağına inanıyoruz." dedi.

Etiketler : kastamonu pınarbaşı valla kanyonu cam seyir teras turizm
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