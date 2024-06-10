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10 Haziran 2024 Pazartesi 14:00:00 - Güncelleme:10 Haziran 2024 Pazartesi 14:00:00

Dünya, İstanbul'a aktı

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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İstanbul'a 2023'ün ilk 4 ayında 4 milyon 770 bin 533 yabancı turist geldi. Bu sayı, bu yıl yüzde 10 artarak 5 milyon 244 bin 936 oldu.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'a 2023'ün ilk 4 ayında 4 milyon 770 bin 533 yabancı turist geldi. Bu sayı, bu yıl yüzde 10 artarak 5 milyon 244 bin 936 oldu. Nisanda 1 milyon 478 bin 218 yabancı turistin geldiği kente, geçen yıl nisan ayında 1 milyon 289 bin 903 yabancı turist giriş yapmıştı.

İstanbul'u nisanda ziyaret edenlerin yüzde 11,35'ini Ruslar, yüzde 7,39'unu Almanlar, yüzde 5,42'sini İranlılar oluşturdu. Nisanda İstanbul'a 199 ülkeden turist gelirken, Porto Riko, Nauru, Tonga, Somaliland, Sao Tome ve Principe, Samoa, Kuzey Kore'den birer kişi, Tuvalu, Saint Vincent ve Grenadinler'den ikişer kişi kenti ziyaret etti.

Etiketler : istanbul turist ziyaret
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