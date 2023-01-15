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15 Ocak 2023 Pazar 15:22:00 - Güncelleme:15 Ocak 2023 Pazar 15:22:00

Doğal liman kenti Sinop 2023'te 18 kruvaziyere ev sahipliği yapacak

Kaynak: AA

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Karadeniz'in önemli doğal liman kentlerinden Sinop, bu yıl 18 kruvaziyere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Üç tarafını çevreleyen uzun ve temiz sahilleri, 2 bin 500 yıllık tarihi surları ve doğal güzellikleriyle bölgesinin cazibe merkezleri arasında yer alan Sinop, kruvaziyer turizmindeki iddialı konumunu bu yıl da sürdürmeyi hedefliyor.

ABD'nin Miami kentinde 2009 yılında yapılan zirvede kruvaziyer gemileri ağına dahil edilen, geçen yıl Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre 14 yolcu gemisine ev sahipliği yapan kent, bu yıl ise 18 kruvaziyer gemi ile gelecek misafirlerini ağırlayacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, bu yıl içinde 18 kruvaziyerin Sinop'a gelmek üzere rezervasyon yaptırdığını söyledi.

Rezervasyon yaptıran gemilerin henüz seferlerine başlamadığını belirten Süren, seferler öncesi Sinop'un tüm paydaşları olarak gelecek turistlere en iyi hizmeti verebilmek için bazı çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

"RUSÇA KURSLARIMIZ DA BAŞLAYACAK"

Çalışmalar kapsamında turistler için ilçelerin de aralarında bulunduğu yeni turizm rotası belirlediklerine işaret eden Süren, "Şehir merkezindeki kültür rotasını günümüze uygun teknolojik altyapıyla hazır hale getiriyoruz. Aynı şekilde doğa turuyla ilgili de ulaşılabilirlik konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Talep gelmesi halinde ilçelerimizle ilgili de kültür ve doğa rotalarını belirliyoruz. Bir haftalık gezi turlarımızı planlamış durumdayız." dedi.

Süren, kente gelecek yabancı turistlerin iletişimde sıkıntı yaşamaması için de bir dizi tedbir alacaklarını belirtti.

"Bilgi levhalarımızı Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça olarak dört dilde hazırlıyoruz. Kültür ve doğa rotasıyla ilgili bilgilendirmeler tamamen bu diller üzerine yapılıyor. Ayrıca Valiliğimiz, esnaf odamız ve diğer paydaşlarımızla alınan karar gereği Rusça kurslarımız da başlayacak. Esnafımızın kruvaziyerlerle gelecek turistlere en iyi hizmeti verebilmeleri için tedbirlerimizi alıyoruz." ifadelerini kullanan Süren, bu yıl kente Avrupa'nın farklı ülkelerinden yolcu gemilerinin geleceğini kaydetti.

Süren, geçen yıl kente sefer yapan Rus gemisiyle rezervasyonun kesinleştiğini söyledi.

"Bunun yanında değerlendirmeler sonucu Avrupa menşeli 10-15 seferi olan bir iki bağlantımız daha var." diyen Süren, bununla ilgili de girişimlerin sürdüğünü sözlerine ekledi.

Etiketler : sinop kruvaziyer turizm
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