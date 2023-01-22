Diyarbakır turizmde bu yıl 1,5 milyon konaklamayı hedefliyor

Farklı medeniyetlere beşiklik eden, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami, Ongözlü Köprü ve Hasanpaşa Hanı gibi tarihi ve turistik mekanlarıyla ilgi gören Diyarbakır, her geçen yıl turizmde hedef büyütüyor.

Önceki yıl 847 bin 887 konaklanmanın gerçekleştiği kentte, 2022'de artan turistik turların yanı sıra düzenlenen Sur Kültür Yolu Festivali, kongreler, konserler ve fuarlar gibi etkinliklerle ziyaretçi sayısında yaşanan artış otel konaklamasına yansıdı.

Geçen yıl 1 milyon 70 bin 436 konaklamanın yapıldığı kentte, 2023'te bu rakamın 1 milyon 500 bini aşması hedefleniyor.

"GELSİNLER BU GÜZELLİKLERİ PAYLAŞALIM"



Vali Ali İhsan Su, geçen yıl ilde turizm faaliyetlerinin gelişmesi ve artması için çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

İldeki tarihi eserlerin restorasyonu ve bunların tanıtılmasıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini belirten Su, Sur Kültür Yolu Festivali, Karpuz Festivali, milli maç ve düzenlenen diğer etkinliklerin de kentin tanıtımına katkı sağladığını kaydetti.

Yıl sonu konaklama verilerini değerlendiren Vali Su, şöyle konuştu:

"İlimizde huzur ve güven ortamının oluşmasıyla turizm alanında da çok ciddi gelişmeleri hep birlikte görüyoruz. 2022 yılında konaklamada 1 milyon 70 bini geçtik. 2021 yılına göre yüzde 26'lık bir artışı oluşturuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız bu yıl da Sur Kültür Yolu Festivali'ni ilimizde gerçekleştirecekler. Geçen yıl düzenlenen festivalden 3 milyon kişi istifade etti. Yaklaşık 500'ün üzerinde etkinlik yapıldı, 2 binin üzerinde sanatçı festivalimizde yer aldı. Karpuz Festivalimiz ve milli maçımıza yoğun katılım oldu ve diğer sanatsal faaliyetlerimiz oldu. Bunların her biri ilimize dışarıdan birçok turistin gelmesini sağlıyor."

Su, ilin inanç turizmi açısından çok önemli bir yere sahip olduğuna işaret ederek, "İlimiz, Mekke ve Medine'den sonra en çok sahabenin metfun olduğu ildir. İlde 540 sahabenin metfun olduğu rivayet ediliyor. Aynı zamanda Kur'an'da ismi geçen iki peygamber, Hazreti Zülkifl ve Elyesa da Eğil ilçemizde metfun." ifadelerini kullandı.

Kentte şarkılara konu olan Kırklardağı, Ongözlü ve Malabadi köprülerinin yanı sıra sahip olduğu tarihi cami ve kiliselerin turizme ciddi kaynak sağladığını aktaran Su, bunların tanıtımına çok önem verdiklerini bildirdi.

"Bu yıl konaklamada 1 milyon 500 bini aşacağımızı ümit ediyorum. Bunun için çalışmaları gerçekleştireceğiz." diyen Su, ilin coğrafi işaret belgeli 48 ürünle gastronomisinin de çok önemli olduğunu, turistlerin kentin lezzetlerinden de istifade etme imkanına sahip olacağını aktardı.

Vali Su, şunları kaydetti:

"Yurt içi ve dışından bütün vatandaşlarımızı aynı zamanda da yabancı turistleri ilimize davet ediyorum. Gelsinler bu güzellikleri paylaşalım. Buranın güzelliklerini görsünler. Tabii bunların hepsinin ötesinde Diyarbakır insanımızın hoşgörüsü, misafirperverliği, cana yakınlığını da mutlaka hissedecekler, görecekler."

BURÇLARIN RESTORASYONU İÇİN 125 MİLYON LİRA BİR ÖDENEK



Diyarbakır Surları'nın dünyada Çin Seddi'nden sonra en uzun surlar olduğuna dikkati çeken Su, 5 bin 800 metre uzunluğundaki surlarda 37 burçta onarım çalışmasının sürdüğünü aktardı.

Vali Su, bunlardan 17'sinin restorasyonunun tamamlandığını belirterek, "20'sinin restorasyonu devam ediyor. Bunlar için yaklaşık 125 milyon lira bir ödenek aktardık. İnşallah 12'sinin daha projelerini gerçekleştirdik, ödenek talep ettik, yapımına geçeceğiz. Onların da restorasyonuna başlayacağız. Böylelikle surların yarısının restorasyonunu bitirmiş ve Diyarbakır'ımızın, ülkemizin turizmine kazandırmış olacağız." diye konuştu.

"1 MİLYON HEDEFİNİ AŞMANIN SEVİNCİNİ YAŞIYORUZ"



Diyarbakır Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Veysi Kaya da kentte 35 turizm belgeli otelin bulunduğunu, basit konaklamalı otellerle birlikte otel sayısının 75 olduğunu belirtti.

Günlük 7 binin üzerinde konaklama imkanına sahip olduklarını ifade eden Kaya, aylık konaklama kapasitelerinin 210 binin üzerinde olduğunu vurguladı.

Önceki yıl 850 bin olan konaklama sayısının geçen yıl 1 milyon 70 binin üzerinde gerçekleştiğini aktaran Kaya, "Belirlemiş olduğumuz 1 milyon hedefini aşmanın sevincini yaşıyoruz." dedi.

Bu yıl için koydukları 1 milyon 500 bin hedefine ulaşmak için hazırlıklarını yaptıklarını dile getiren Kaya, şunları söyledi:

"Bu yılki hedefimize rahatlıkla ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Geçen yılki hedefimize ulaşmamızda ciddi anlamda etkisi olan Sur Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl da yapılması planlanmakta. Kentte geçen yıl yapılan fuarlar tekrar yapılacak. Her yıl bir önceki yıla göre ilimize gelen turist sayısı artıyor. Bu yıl 1,5 milyon konaklama hedefimizin gerçekleşeceğine inanıyoruz."