Diyarbakır sonbahar turizmiyle 1 milyon konaklamayı aşmayı hedefliyor

Farklı medeniyetlere beşiklik eden, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami, Ongözlü Köprü ve Hasanpaşa Hanı gibi tarihi ve turistik mekanlarıyla ilgi gören Diyarbakır yılın her dönemi yerli ve yabancı turistleri ağırlasa da en çok ilkbahar ve sonbaharda tercih ediliyor.

İlkbaharda dolu dolu bir turizm sezonu geçiren Diyarbakır'da hava sıcaklığının düşmesiyle turist yoğunluğu başladı.

Yılın 8 aylık bölümünde 652 bin 713 konaklamanın yapıldığı ilde, yıl sonuna kadar rakamın 1 milyonu aşması hedefleniyor.

"Aralığın belirli bir dönemine kadar oteller hemen hemen dolu olacak"

TÜRSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Akyıl, AA muhabirine, salgın sürecinde en büyük zarar gören sektörlerden birinin turizm olduğunu söyledi.

Geçen yılın haziran ayı itibarıyla hayatın normale döndüğünü, aynı yılın temmuz ve ağustos ayında bölgedeki sıcaklıklara rağmen ciddi anlamda turist yoğunluğu yaşandığını ifade eden Akyıl, eylül ayından itibaren kentteki tüm otellerin dolduğunu belirtti.

Bu yılki normalleşme süreciyle yoğunluğun daha da arttığına vurgu yapan Akyıl, "Diyarbakır'da en çok turisti 2019'da ağırlamıştık. O zaman yaklaşık 1 milyon civarı bir konaklama yaptırmıştık. Bu sene o rekoru kırıyoruz. Eylül ayı itibarıyla ikinci sezonumuz açıldı. Aralığın belirli bir dönemine kadar oteller hemen hemen dolu olacak. Bu şekilde 2019'u ciddi bir şekilde geçmiş olacağız." diye konuştu.

"2 milyon civarı da günübirlik gelen turist var"

Bu yıl ilkbaharda da otellerin dolu olduğunu anımsatan Akyıl, "Hafta içi dahil Sur içerisinde yürüyecek yer olmayacak. Sadece ilkbahar ve sonbahar olsa dahi 1 milyon konaklamaya ulaşırız. 1 milyon civarı konaklama varsa en az 2 milyon civarı da günübirlik gelen turist var." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 8-16 Ekim'de düzenlenecek "Sur Kültür Yolu Festivali"nin de turizm sektörü açısından önemine dikkati çeken Akyıl, ilk festival olması nedeniyle çok ciddi talep göreceğini düşündüklerini söyledi.

Akyıl, her ilde bu tür festivaller düzenlenmesi halinde turist yoğunluğunun ciddi oranda artacağını dile getirdi.

Diyarbakır'da sonbahar itibarıyla turizm yoğunluğunun arttığını belirterek, "Otellerde ciddi rezervasyonlar var. 15 Aralık'a kadar otellerin hemen hemen hepsinde en az yüzde 95 doluluk bekliyoruz." diye konuştu.

"Yıl sonu hedefimiz 1 milyon 300 bini geride bırakmaktır"

Diyarbakır Otelciler ve Turizm Derneği Başkanı Veysi Kaya da kentte 4 bin 496 yatak kapasitesinde 32 otel bulunduğunu, bunlardan ikisinin 5 yıldızlı, 16'sının 4 yıldızlı diğerlerinin ise 3 yıldızlı olduğunu ifade etti.

Misafirhane ve kamuya ait tesislerle kentin 7 bin kişiyi ağırlama potansiyeline sahip olduğunu dile getiren Kaya, sonbaharda turizmden beklentilerinin yüksek olduğunu anlattı.

Kaya, geçen yıla oranla yerli ve yabancı turist sayısında yüzde 20'yi aşkın artış yaşandığını belirterek, şunları söyledi:

"Geçen yıl yaklaşık 1 milyon konaklamaya ev sahipliği yaptık. Sonbaharda yaklaşık 600 bin kişiyi ağırlamayı düşünüyoruz. Yıl sonu hedefimiz 1 milyon 300 bini geride bırakmak. Özellikle ekim ayında düzenlenecek 'Sur Kültür Yolu Festivali' kentin dinamizmine ciddi katkı sağlayacak."

Kaya, festivale gelecek olanlara şimdiden rezervasyon yaptırmaları uyarısında bulundu.

"Herkesi buraya davet ediyoruz"

Tarihi On Gözlü Köprü'de 35 yıldır işletmecilik yapan Efendi Mehmetoğlu, misafirlere daha güzel hizmet vermek için çaba gösterdiklerini belirterek, kavurucu sıcakların ardından kentte havanın serinlemeye başladığını söyledi.

Mehmetoğlu, "Turistlerin tarihi yerlerimizi görmelerini istiyoruz. Pandemiden dolayı turist az geliyordu ancak Allah'ın izniyle özellikle bu sonbaharda çok turist gelmesini bekliyoruz. Gelip, misafirimiz olsunlar." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin her yeri güzel ama Diyarbakır ayrı bir güzel"

GAP turu kapsamında Bursa'dan kente gelen Nesrin Akbaş, kenti ziyaret etmek için sonbahar mevsimini seçtiklerini belirtti.

Gezinin çok keyifli geçtiğini anlatan Akbaş, "Mutluyuz. Sıcaklıklar düştüğünden güzel bir zaman oldu. Ülkemizin her yeri güzel ama Diyarbakır ayrı bir güzel." diye konuştu.

Ailesiyle Antalya'dan gelen 13 yaşındaki Ecrin Yurttaş da kentteki tarihi ve turistik mekanları gezdiğini belirtti.

Herkesin bu tarihi mekanları görmesini istediğini dile getiren Yurttaş, "Bu aylarda çok güzel, herkesin gelmesini istiyorum." dedi.