Çamlıca Kulesi 3 yaşında!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Çamlıca Kulesi'ne ilişkin istatistikleri paylaştı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bakan Uraloğlu, Çamlıca Kulesi'ni 3 yılda 1 milyon 800 bin kişinin ziyaret ettiği bilgisini paylaştı.

369 metre uzunluğa ve 587 metre deniz seviyesinden yüksekliğe sahip Çamlıca Kulesi, Avrupa'nın en yüksek radyo ve TV kulesi olma özelliğini taşıyor.

Eylül 2020 tarihinde yayın hayatına başlayan Çamlıca Kulesi'nin, 29 Mayıs 2023'de resmi açılışı yapıldı.

Bakan Uraloğlu, paylaşımına "İmza eserler ile Türkiye Hızlanıyor" notunu düştü.