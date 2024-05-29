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29 Mayıs 2024 Çarşamba 12:21:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2024 Çarşamba 12:21:00

Çamlıca Kulesi 3 yaşında!

Kaynak: Güneş Gazetesi

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Üç yıl önce hizmete alınan Çamlıca Kulesi, 1 milyon 800 bin ziyaretçiyi ağırladı. Aynı noktada 100 radyo yayını yapabilen dünyadaki tek yer olan Çamlıca Kulesi, ayrıca Avrupa'nın en yüksek radyo ve TV kulesi olma özelliğini taşıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Çamlıca Kulesi'ne ilişkin istatistikleri paylaştı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bakan Uraloğlu, Çamlıca Kulesi'ni 3 yılda 1 milyon 800 bin kişinin ziyaret ettiği bilgisini paylaştı.

369 metre uzunluğa ve 587 metre deniz seviyesinden yüksekliğe sahip Çamlıca Kulesi, Avrupa'nın en yüksek radyo ve TV kulesi olma özelliğini taşıyor.

Eylül 2020 tarihinde yayın hayatına başlayan Çamlıca Kulesi'nin, 29 Mayıs 2023'de resmi açılışı yapıldı.

Bakan Uraloğlu, paylaşımına "İmza eserler ile Türkiye Hızlanıyor" notunu düştü.

Etiketler : çamlıca kulesi ziyaretçi radyo ve TV kulesi
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