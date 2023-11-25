Bütçe dostu rotaları gezin

ABD merkezli seyahat devi Lonely Planet yayımladığı son kitabında 2024 yılında mutlaka görülmesi gereken dünyanın en iyi bölge, ülke, şehir, sürdürülebilir ve bütçe dostu destinasyonlarını açıkladı. Bir sonraki maceranıza ilham verecek, uzmanlar tarafından seçilmiş dünyanın en iyi 10 ülke, şehir, bölge, sürdürülebilir ve bütçe dostu listesiyle seyahat planlarınızı yapmaya başlayabilirsiniz.

POLONYA ÖNE ÇIKIYOR

Avrupa'nın en uygun fiyatlı destinasyonlarından biri olarak öne çıkan Polonya; Baltık Denizi kıyısındaki uzun sahil şeridiyle birlikte Belarus, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Litvanya, Rusya, Slovanya ve Ukrayna ile komşu. Zengin tarihi ve kültürü ile göz kamaştıran ülkenin en önemli şehri ise UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan başkent Varşova. Krakow ise ülkenin kültürel başkenti olmasının yanı sıra UNESCO Dünya Mirası Sit alanı olan tarihi kent merkezindeki kilise ve anıtlarıyla Avrupa'nın en büyük Pazar meydanını barındırıyor.

NORMANDİYA KAÇMAZ

Fransa'nın en ünlü turistik yerlerinden Mont-Saint-Michel'in yanı sıra etkileyici kaleler, görkemli kiliseler ve Rouen gibi pitoresk antik kentlerden birine sahip olan Normandiya, doğal güzellikleriyle başlı başına bir cazibe merkezi. Paris'e olan yakınlığı göz önüne alındığında, kırsal Normandiya'nın çalılarla kesilmiş çayırları, peynirle dolu çiftlikleri ve hoş kokulu elma bahçeleri, Fransa'nın başkentindeki 2024 Olimpiyatları ziyaretçilerinin kalabalığına uygun fiyatlı bir panzehir vaat ediyor.

CEZAYİR SIRA DIŞI BİR DENEYİM YAŞATIYOR

Avrupa'nın çoğundan üç saatlik veya daha kısa bir uçuş mesafesinde bulunan Cezayir, maceracı gezginler için en heyecan verici kısa mesafeli destinasyonlardan biri. Buraya geldiğinizde iyi korunmuş Roma bölgeleri ve en sıra dışı olanların M'Zab Vadisi'nin pastel renkli tepe kaleleri üzerinde olduğunu görebilirsiniz.

GİZEMLERLE DOLU NİL ÜLKESİ MISIR

Ortadoğu'nun en büyük ve tarihi ile en zengin ülkelerinden biri olan Mısır; Ortadoğu ve Kuzey Afrika arasında köprü vazifesi gören, kadim gizemleri günümüzde dahi araştırılan ülkelerden bir tanesi. Mısır'daki Nil Nehri yalnızca Afrika'da kıvrılarak akan uzun su kütlesiyle değil; aynı zamanda gizemleri, tarihi ve coğrafi anlamlarıyla da oldukça popüler. Mısır; Kahire'den dünyanın en köklü hazinelerine ev sahipliği yapan Luksor'a; Krallar Vadisi'nden Nil Nehri – Nasser Gölü rotalarının en popüler durağı Aswan'a kadar uzanan pek çok noktasıyla gerçekten büyüleyici.

İNSANIN ÖMRÜNÜ UZATAN IKARİA ADASI

Adını, Yunan mitolojisinin önemli figürlerinden biri olan Ikarus'tan alan Ikaria Adası, Samos'un hemen yanı başında yer alıyor. Kuşadası'ndan Samos aktarmalı ulaşabileceğiniz Ikaria Adası için "insanın ömrünü uzatan ada" benzetmesi pek de haksız sayılmaz. Radyumlu kaplıcaları, Fanari bölgesindeki muhteşem doğa manzaraları ve sayısız plaj ve koylarıyla gezilecekler listesine mutlaka eklenmeli.

TUNA SINIR HATTI GÖRÜLMEYE DEĞER

Roma İmparatorluğu'nun antik sınırı boyunca uzanan etkileyici kaleler ve yerleşimler dizisi Tuna Limes (sınır hattı), 2024 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmek üzere aday gösterildi. Her ne kadar dünya örgütünün koruması 4 ülkeyi kapsayacak olsa da Bulgaristan bölümü belki de en etkileyici olanlarından biri. Çünkü pek çok yere bisikletle ya da Tuna Nehri'nin seyrini takip eden bir patika üzerinden ulaşılabiliyor. Tuna Nehri kıyısındaki bu bölgenin özellikle tarih ve doğa tutkunları için oldukça ideal bir seçenek olduğunu ayrıca belirtelim.