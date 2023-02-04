Bozcaada ve Gökçeada'ya fırtına nedeniyle iki gün feribot seferi yapılamayacak

Bozcaada ve Gökçeada'ya fırtına nedeniyle iki gün feribot seferi yapılamayacak

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın ve 6 Şubat Pazartesi günü Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında sefer gerçekleştirilemeyecek.

Diğer güzergahlarda ise deniz ulaşımı tarife doğrultusunda devam edecek.