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14 Temmuz 2022 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2022 Perşembe 17:00:00

Bozcaada, Avrupa'nın en büyük ikinci adası seçildi

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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi, İngiltere gazetesi The Guardian'da 'Avrupa'nın en büyülü-göz alıcı 10 adası' arasında ikinci sırada tavsiye edildi.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi, İngiltere gazetesi The Guardian'da 'Avrupa'nın en büyülü-göz alıcı 10 adası' arasında ikinci sırada tavsiye edildi. The Guardian listede tavsiye ettiği 10 adanın, bozulmamış, huzurlu, tenha sahilleri ile öne çıktığını belirtti.

Bozcaada'nın Truva savaşındaki yerine de atıf yapılan haberde, halen bir yanda cami ve bir yanda Ortodoks kilisesinin bir arada uyum içerisinde yaşadığını belirtiyor. Bozcaada'nın aynı zamanda bir liman kenti VE üzüm adası olduğuna da dikkat çekiliyor.

Gazetede, Bozcaada için, Türk ve Rum mirası açısından zengin bir ada olduğunun altı çizilirken, adanın yaz sezonunda daha çok İstanbullular tarafından tercih edildiği ifade ediliyor.

Etiketler : Bozcaada Türk ve Rum mirası The Guardian
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