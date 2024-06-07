Turizm cenneti Muğla'nın Bodrum ilçesi tatilcilerin gözdesi olmaya devam ediyor. Yerli ve yabancı turistin uğrak beldesi Bodrum, seyahat destinasyonlarının başında geliyor. Ancak son yıllarda Bodrum'da tatil yapmak adeta lüks haline geldi.

AKŞAM Gazetesi'nden Barış Kocaoğlu'nun yazısına göre, Bodrum, uzun zamandır Türkiye'nin en popüler tatil destinasyonlarından biri olarak biliniyor.

Ancak son yıllarda özellikle beach ve otel fiyatları öyle bir seviyeye ulaştı ki, tatil yapmak lüks haline geldi.

BEACH GİRİŞ ÜCRETLERİ 7 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Bodrum'daki beach giriş ücretleri 100 euro ve 7 bin TL'den başlıyor.

Üstelik bu fiyat yalnızca giriş için geçerli; yemek ve içecekler için ayrı ücret ödemek gerekiyor.

İki kişinin günlük denize girme ücreti, en düşük 14 bin TL'yi buluyor.

Yüksek fiyatlar, birçok tatilciyi alternatif bölgeler aramaya itiyor.

Gündoğan ve Torba bölgelerinde beach girişlerinde harcama limiti dahil iki kişi için yaklaşık 3 bin TL civarında ücret talep ediliyor.

Bu rakam, Bodrum merkezine göre daha makul görünse de, yine de birçok kişinin bütçesini zorlayacak seviyede.

İKİ GÜNLÜK TATİL MALİYETİ EL YAKIYOR

Bodrum'da iki günlük bir tatilin toplam maliyeti, beach giriş ücreti, iki günlük otel konaklaması, havalimanı transferi, uçak bileti ve akşam yemekleri ile birlikte yaklaşık 120 bin TL'yi buluyor.

Bu rakam, birçok tatilcinin bütçesinin çok üzerinde...

BODRUM'DA DENİZE GİRMEK LÜKS OLDU

Bodrum; muhteşem plajları, tarihi ve doğal güzellikleri ile cazibesini koruyor ancak yüksek fiyatlar, tatil planları yapanların alternatif destinasyonlara yönelmesine neden oluyor. Sonuç olarak Bodrum'da denize girmek bile lüks oldu.