Bodrum'a "Costa Venezia" kruvaziyeri ile 1821 yolcu geldi

İzmir Limanı'ndan gelen ve Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırılan 323 metrelik kruvaziyerde, ağırlıklı Fransız, Alman ve İtalyan 1821 yolcu ve 983 personel bulunuyor.

İşlemlerinin ardından gemiden inen yolcular, Paşatarlası sahilinde gezdi, Bodrum turuna çıktı. Bazı turistler sahildeki kafe ve restoranlarda yemek yedi, bazıları da hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yaptı.

Geminin akşam saatlerinde Mikanos Limanı'na hareket edeceği belirtildi.