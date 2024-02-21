Bir şehre ismini veren 'Mostar Köprüsü'

Mostar Köprüsü, Bosna Hersek'in Mostar şehrinde Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından 1557-1566 yılları arasında Neretva Nehri üzerine inşa edildi. 30 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğinde ve 24 metre yüksekliğinde inşa edilen köprü, geleneksel Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden birisi. Dönemine göre ileri teknolojiyle yapılan köprü, tamamlandıktan sonra Mostar şehrine ismini verdi.

Kurulduğu yıldan itibaren farklı kültürleri birleştiren köprü, 1993 Bosna Savaşı sırasında Hırvat ve Sırpların saldırılarıyla yıkıldı.

Köprü'nün eski haline uygun olarak yeniden inşa çalışmaları 1993 yılında TİKA, UNESCO ve Dünya Bankası'nın desteğiyle başladı.

Bir Türk şirketi tarafından eski tasarımına sadık kalınarak tekrardan inşa edildi ve 23 Temmuz 2004 yılında resmi törende açılışı yapıldı.

Mostar'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini koruma amacıyla UNESCO tarafından 2005 yılında koruma altına alındı.