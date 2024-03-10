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10 Mart 2024 Pazar 13:44:00 - Güncelleme:10 Mart 2024 Pazar 13:44:00

Bakırköy-Bağcılar Kirazlı metro hattı! Bakan Uraloğlu: Bir günde 1 milyona yakın insanımızı taşıma kapasitesine sahip

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24 TV'ye açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'daki Bakırköy-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'na ilişkin "Bir günde 1 milyona yakın insanımızı taşıma kapasitesine sahip bir ulaşım sistemini İstanbul'a kazandırmış olacağız." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'daki Bakırköy-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'na ilişkin 24 TV'ye açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bir günde 1 milyona yakın insanımızı taşıma kapasitesine sahip bir ulaşım sistemini İstanbul'a kazandırmış olacağız." dedi.

Bakan Uraloğlu, " İstanbul'da çok ciddi bir ringi oluşturmuş olacağız. Avrupa ile Asya arasını ikinci defa raylı sistemle geçeceğimiz bir hattı hayata geçireceğiz.." ifadelerini kullandı.

Etiketler : abdulkadir uraloğlu bakırköy bağcılar metro
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