Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'daki Bakırköy-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'na ilişkin 24 TV'ye açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bir günde 1 milyona yakın insanımızı taşıma kapasitesine sahip bir ulaşım sistemini İstanbul'a kazandırmış olacağız." dedi.

BAKIRKÖY-BAĞCILAR-KİRAZLI METROSU AÇILIYOR



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (@a_uraloglu): Bir günde 1 milyona yakın insanımızı taşıma kapasitesine sahip bir ulaşım sistemini İstanbul'a kazandırmış olacağız. pic.twitter.com/2OGrCBn7Ft — 24 TV (@yirmidorttv) March 10, 2024

Bakan Uraloğlu, " İstanbul'da çok ciddi bir ringi oluşturmuş olacağız. Avrupa ile Asya arasını ikinci defa raylı sistemle geçeceğimiz bir hattı hayata geçireceğiz.." ifadelerini kullandı.