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10 Eylül 2023 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:10 Eylül 2023 Pazar 13:30:00

Bakan Uraloğlu: Türkiye Kart'ın Konya'daki pilot uygulaması tamamlandı

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ulaşım, ödeme, para transferi ve alışveriş işlemlerini tek bir kartta birleştiren "Türkiye Kart"ın pilot uygulamasının Konya'da başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Kart Projesi'nde tüm ulaşım hizmetlerinden ve finansal sistemden faydalanma imkanı sunulduğunu belirtti.

Uygulamanın 81 ilde yaygınlaştırılması için çalışmaların sürdüğüne işaret eden Uraloğlu, "Proje kapsamında amacımız, şehir içi toplu taşıma hizmetlerinin sunulduğu ulaşım sektöründeki tüm paydaşların dahil olacağı bir takas, switch, mahsuplaşma ve operasyon merkezinin kurulmasıyla Türkiye Kart'ı her alanda devreye almak, Türkiye Kart'ın ulaşım araçları, para transferleri, alış-veriş ve birçok ihtiyaçlarda tek kart olarak kullanılabilmesini sağlamak." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Türkiye Kart'ın pilot uygulamasının Konya'da tamamlandığını bildirerek, İstanbul'da yeni havalimanı metro hattı entegrasyonunun da hazır olduğuna dikkati çekti.

3 İLDE SÖZLEŞME SÜREÇLERİ TAMAMLANDI

Kayseri, Yozgat ve Gümüşhane belediyeleriyle sözleşme süreçlerinin de tamamlandığını vurgulayan Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı doğrultusunda 2023 sonuna kadar hedefimiz 6 ilde projeyi devreye almak. TCDD ve TCDD Taşımacılık tarafından işletilen tüm raylı sistemlerde Türkiye Kart'ın devreye alınmasına yönelik çatı sözleşme süreçleri de devam ediyor. GAZİRAY, BAŞKENTRAY ve İZBAN hatlarında sözleşme sonrası entegrasyon süreçleri başlatılacak. İlerleyen süreçte diğer belediyeler ve operatörler, sisteme dahil edilerek, projenin yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Türkiye Kart Projesi ulaşım sektörüne önemli bir dönüşüm getirecek. Vatandaşlarımız daha kolay, hızlı ve etkili bir şekilde ulaşım ve ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecek."

Yıl sonunda Rize dahil 6 ilde uygulamaya alınacak Türkiye Kart toplu ulaşımın yanında POS ve ATM cihazlarında, belediye harçları, vergi, otopark ve taksi ödemeleri ile anlaşmalı iş yerlerinde, yiyecek ve içecek otomatlarında kullanılabilecek. PTT kanalları, bankalar ve devlet kurumları, online kanallar, mobil uygulama ve anlaşmalı iş yerleri üzerinden yükleme işlemleri de yapılabilecek.

Etiketler : abdulkadir uraloğlu türkiye kart ulaşım
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